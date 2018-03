Branchenbilanz der österreichischen Leasing-Gesellschaften zum ersten Halbjahr 2013

Immobilien-Leasing verzeichnet mit +12,9 Prozent eine deutliche Steigerung

Mobilien-Leasing mit einem leichten Plus

KFZ-Leasing trotz gesunkener Neuzulassungen auf Vorjahresniveau

Die österreichischen Leasingunternehmen konnten mit 84.257 Neuverträgen, ebenso wie im Vorjahr, in den ersten sechs Monaten 2013 insgesamt ein Inlandsneugeschäft von 2,6 Mrd. Euro erzielen. Mit mehr als 84.000 neu abgeschlossenen Verträgen lag man bei der Anzahl der Verträge -3,6 Prozent hinter dem letzten Jahr. Das Gesamtvolumen aller 544.442 Leasingverträge in Österreich liegt bei 22,5 Mrd. Euro.

Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen gelang der Branche im Segment Immobilien-Leasing eine Trendumkehr. So erhöhte sich das Neugeschäft um +12,9 Prozent auf 255 Mio. Euro. Die Anzahl der bis Ende Juni 2013 abgeschlossenen Verträge (62) bedeutet einen Rückgang von -19,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Somit stieg die durchschnittliche Vertragssumme bei den Immobilien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 2,9 auf 4,1 Mio. Euro.

Im Segment Mobilien-Leasing - dazu zählen insbesondere Maschinen, Computer und andere Gebrauchsgüter - generierten die österreichischen Leasing-Gesellschaften bei einem Bestand von 7.604 Neuverträgen per Ende Juni 2013 ein Gesamtvolumen von 568,1 Mio. Euro. Wertmäßig hat sich das Neugeschäft gegenüber dem zweiten Quartal 2012 um 2,2 Mio. Euro bzw. um +0,4 Prozent verbessert. Mengenmäßig ist die Zahl der neu abgeschlossenen Verträge gesunken. Sie verringerte sich im Vergleichszeitraum um -5,7 Prozent bzw. um 459 Stück. Wesentliche Gründe für die rückläufige Zahl an neuen Leasingverträgen waren die sinkende Nachfrage aufgrund der anhaltend schwachen Konjunktur, damit verbunden eine allgemeine Zurückhaltung bei Investitionsgüterfinanzierungen, und die Verschiebung von Ersatzinvestitionen auf einen späteren Zeitpunkt. Die durchschnittliche Vertragssumme erhöhte sich im Jahresabstand um +6,5 Prozent auf 74.715 Euro pro Vertrag.

Das KFZ-Leasing weist mit 68 Prozent den deutlich größten Anteil am Inlands-Neugeschäft auf. So konnte trotz gesunkener KFZ-Neuzulassungen (-8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr) mit 76.591 neu abgeschlossenen Verträgen ein Volumen von 1,7 Mrd. Euro (-1,9 Prozent im Vergleich zu 2012) erzielt werden. Die durchschnittliche Vertragssumme betrug im ersten Halbjahr 2013 22.826 Euro, was einer Steigerung von +1,6 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2012 entspricht. Weiterhin werden knapp 1/3 aller neu zugelassenen Fahrzeuge über Leasing finanziert.

Das Neugeschäftsvolumen im Fuhrparkmanagement ging im ersten Halbjahr 2013 gegenüber dem Vorjahreswert um deutliche -12,3 Prozent auf 266 Mio. Euro zurück. Analog dazu sank auch die Anzahl der finanzierten Neuverträge um -13,5 Prozent auf 10.990 Stück. Das rückläufige Neugeschäftsvolumen spiegelt die aktuelle wirtschaftliche Situation wider. Unternehmen sind sehr vorsichtig bei Investitionen sowie der Planung ihrer Ressourcen. Der Bestand an Fullservice-Leasingverträgen stieg per Ende Juni auf 72.394 Fahrzeuge. Dies bedeutet ein leichtes Wachstum um +0,2 Prozent gegenüber 2012. Mit +2,4 Prozent war bei den Management-Verträgen im selben Zeitraum sogar ein noch deutlicheres Plus auf 93.230 Fahrzeuge zu verzeichnen.

