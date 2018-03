Seniorenbund: Caritas Pflege-Forderungen voll zu unterstützen

Ersatz von Geldleistungen (Pflegegeld) durch Sachleistungen wird strikt abgelehnt. Pflegegeld muss erhöht werden.

Wien (OTS) - Zu den heute präsentierten Pflege-Forderungen der Caritas hält Mag. Gertrude Aubauer, Bundesobmann-Stellvertreterin und ÖVP-Seniorensprecherin im Nationalrat, fest:

"Die Forderungen der Caritas decken sich mit den Zukunftsprogrammen von Seniorenbund und ÖVP für sichere Pflege und Betreuung. Sie werden daher von uns in vollem Umfang unterstützt! Im Zentrum unserer Pflegepolitik bleibt die Familie - weil weiterhin mehr als 80 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause von Angehörigen betreut und gepflegt werden. Dazu muss man das Pflegegeld als Geldleistung erhalten und unbedingt regelmäßig an die gestiegenen Kosten anpassen. Nur so bleibt die Wahlfreiheit der Betroffenen und ihrer Familien erhalten, nur so können sich Angehörige überhaupt dafür entscheiden, Angehörige selbst zu unterstützen!"

Pflegefonds: Strukturreform leider unerledigt!

"Mit dem nächsten Finanzausgleich muss freilich auch die Verlängerung des Pflegefonds geschafft werden. Nur so gelingt der bundesweite Ausbau von mobilen Diensten, Tagesbetreuung, alternativen Wohnformen und Ähnlichem. In diesem Zusammenhang schmerzt besonders:

Die finanziellen Mittel für den Pflegefonds wurden bis 2016 garantiert. Aber die zugleich versprochene Plege-Strukturreform wurde vom zuständigen Sozialminister nicht erledigt. Weiterhin hängt es vom Wohnort ab, ob und wie viel man zu mobilen Diensten u.Ä. zuzahlen muss oder ob Kinder von Pflegebedürftigen zur Kasse gebeten werden oder nicht. Damit sollte schon längst Schluss sein! Dieser Fleckerlteppich muss zu einem fairen System mit bundesweiten Mindeststandards und Höchstbeitragsgrenzen umgearbeitet werden. Zudem brauchen wir dringend eine Ausbildungsreform für die Pflegeberufe -von der Lehre bis zur Universität muss das System durchlässig, ein Ein- und Umstieg jederzeit möglich sein. Zudem muss die Arbeit der Pflege(fach)kräfte viel besser bezahlt werden", bedauert Aubauer die unerledigten Schritte in der Zuständigkeit des Sozial- und Gesundheitsministeriums.

In diesem Zusammenhang fällt Aubauer positiv auf, dass die Caritas diesmal auf die Forderung nach der Einführung einer Erbschaftssteuer verzichtet hat: "Die Senioren wollen die Erbschaftssteuer nicht. Sie wollen nicht, dass ihre Kinder Kredite aufnehmen müssen, um das eigene Familienhaus erben zu können. Und für die Finanzierung der Pflege kann die Erbschaftssteuer nicht ausreichen - sie hat es früher nicht getan als es kaum Freibeträge gab und sie würde auch in Zukunft nicht ausreichen. Man hat für die Einführung des Pflegefonds Mittel und Wege der Finanzierung gefunden - man wird dies auch in Zukunft tun!"

Nationaler Aktionsplan gegen Demenz dringend erforderlich!

"Und die Caritas hat auch in einem anderen Punkt Recht: Wir brauchen dringend den Nationalen Aktionsplan gegen Demenz! Dabei geht es nicht um Panikmache, um das Verbreiten von Horrorzahlen, es geht darum das Bewusstsein der Bevölkerung in diesen Bereichen zu stärken:

Vorsorge kann helfen! Der Seniorenbund bietet dazu auf seiner Homepage www.seniorenbund.at mit seinen 'Kopfnüssen' ein Angebot für Vorsorge-Einsteiger. Damit wollen wir die Senioren motivieren, sich mit dem Thema der Demenz-Vorsorge aktiv auseinander zu setzen. Im neuen Regierungsprogramm ist dann der Nationale Aktionsplan gegen Demenz zu fixieren", hält Aubauer abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund,

stv. Generalsekretärin Susanne Walpitscheker, 0650-581-78-82, swalpitscheker @ seniorenbund.at, www.seniorenbund.at