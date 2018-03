FPÖ-Schratter: Zukunftsfonds soll Kärntner Familien und Wirtschaft stärken

SPÖ und ÖVP sind gefordert Öffnung des Zukunftsfonds zuzustimmen - Handel im Sinne des Landes notwendig

Klagenfurt (OTS) - Die freiheitliche Landesparteisekretärin Mag. Nina Schratter unterstützt den Vorschlag von LR Mag. Christian Ragger, wonach der Zukunftsfonds dafür eingesetzt werden müsse, die Zukunftsfähigkeit Kärntens zu sichern. "Die Mittel des Zukunftsfonds müssen nun endlich den Kärntnerinnen und Kärntner zugutekommen. Wenn unser Bundesland auch in Zukunft erfolgreich sein will, muss sofort in die Wirtschaft, Forschung und Entwicklung, sowie in die Kärntner Familien investiert werden", macht Schratter klar. Der Rest soll der Schuldentilgung dienen.

Im Bereich der Wirtschaft sowie der Forschung und Entwicklung sollen vor allem innovative Projekte von Kärntner Unternehmen, die beispielsweise in Kooperation mit der Universität Klagenfurt unterstützt werden. "Hier haben wir großen Aufholbedarf. Es muss gelingen, dass wir unsere "High-Potentials" im Land behalten können", zeigt Schratter auf, dass viele Studenten nach Abschluss ihres Studiums das Bundesland verlassen müssen, da die passenden Betätigungsfelder fehlen würde.

Was die Familien betrifft, untermauert Schratter den Vorschlag von LR Ragger, nach welchem aufgrund der sozialen Entwicklung eine Unterstützung dringend notwendig wäre. Die Freiheitlichen denken dabei an einen Betrag von rund 100 Millionen Euro, welcher für die Familien reserviert wird. Um Familie zu unterstützen, sollte die Wahlmöglichkeit bestehen sich für eine Kinderbetreuung zu Hause (unter finanzieller Absicherung) oder eine adäquate pädagogische Fremdbetreuung bei zu entscheiden. Auch sei es laut Schratter wichtig die dementsprechende Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, um gerade ländliche Regionen aufzuwerten.

Es sei weder sinnvoll noch zielführend bei derartig geringen Erträgen auf dem Geld "sitzen zu bleiben". "Ich fordere die Damen und Herren von SPÖ und ÖVP auf, endlich aufzuwachen und im Sinne des Landes zu handeln", betont Schratter und verweist dabei auch auf die Anregung des Rechnungshofes. Mit der Unterstützung von Forschung und Entwicklung, Wirtschaft und Familie würde es gelingen Kärnten auf Jahre hin wettbewerbsfähig zu machen. "Es ist Zeit parteipolitisches Denken hinten anzustellen und den Zukunftsfonds zu öffnen. Was wir heute säen, können wir morgen ernten", so Schratter abschließend.

