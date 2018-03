Rauch: Müde SPÖ hat Angst und verschläft die Zukunft

Flip-Flop-Bertl Darabos in Aktion: SPÖ-Wählertäuschung bei Wahlkampfkosten spricht Bände: Wovor fürchtet sich die SPÖ?

Wien, 22. August 2013 (ÖVP-PD) "Es ehrt uns, dass die SPÖ sich so inbrünstig mit den Ideen der ÖVP beschäftigt, aber für eine Regierungspartei wäre es doch von Vorteil, auch mal ein eigenes Konzept zu präsentieren", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den heutigen Ergüssen des gescheiterten Verteidigungsministers. Rauch fasst zusammen: "Der Steuermann der SPÖ dreht Däumchen, die rote Parteizentrale dreht vorzugsweise an der Wahrheit und die

roten Zocker drehen vorzugsweise ihre Runden im Casino. Die ÖVP wird daher nicht müde werden, die müde SPÖ aufzuscheuchen und für mehr Tempo zu sorgen: Wir wollen Konzepte sehen! Wir wollen Ideen sehen! Wir wollen Fleiß und Mut sehen! Da geht es uns wohl wie den Wählerinnen und Wählern, die am 29. September darüber abstimmen, wer die besseren Konzepte für die Zukunft dieses Landes hat. Aber wie der Linzer SPÖ-Swap-Skandal beweist, sind ja ohnehin immer die anderen schuld, wenn man der SPÖ glaubt. Bisher beschränkt sich die SPÖ auf Bilanzen. Nur das ist leider zu wenig." ****

Die SPÖ versteht es leider noch immer nicht: Es geht beim Wirtschaftsstandort um die standortschädlichen Rufe nach Faymann-Steuern, die selbst SPÖ-Granden wie Androsch vehement ablehnen. So reicht es eben auch nicht, sich mit faulen Ausreden davor zu drücken, die Wahlkampfkostenobergrenze einzuhalten. "Diese Form der Wählertäuschung ist einer Regierungspartei unwürdig." Die SPÖ beherrscht die Grundrechnungsarten nach wie vor nicht, betont der ÖVP-General: "Dass sie nicht rechnen können, hat Genossin Kucharowits bewiesen. Für sie ist drei mal sieben 28 (OTS vom 11. August 2013). Beim gescheiterten Verteidigungsminister, wenn es um die eigenen Wahlkampfkosten geht, wird sechs plus fünf dann plötzlich sieben sein." Die rote Wählertäuschung zeigen auch die Wahlplakate, hält Rauch fest: "Wenn die SPÖ Arbeitsplätze schafft, dann meint sie nur die eigenen Regierungsämter." Als Ausgleich für das Überschreiten der Wahlkampfkosten werden wohl nächstes Jahr die Funktionärs- und Mitgliederbeiträge erhöht werden müssen. "Die SPÖ spekuliert offenbar darauf, dass die Wahlkampfkosten erst nächstes Jahr offen gelegt werden müssen, wo es niemanden mehr interessiert. Denn wie so oft, wenn die Genossen spekulieren, verschätzen sie sich. Die ÖVP wird der SPÖ auf die Finger schauen und nicht müde werden, Ehrlichkeit einzufordern. Faule Ausreden sind zu wenig", schließt Rauch.

