Hundstorfer: Juli 2013 bringt neuen Beschäftigungsrekord

Seit Juli 2009 161.000 neue Arbeitsplätze in Österreich

Wien (OTS/BMASK) - Die Beschäftigung ist im Juli stärker gewachsen als prognostiziert, es gab um 24.331 aktiv Beschäftige mehr als im Vorjahrsmonat. Die Gesamtzahl der unselbständig Beschäftigten liegt nunmehr bei 3.582.916. "Das ist ein neuer Beschäftigungsrekord für Österreich. Seit Juli 2009 wurden mehr als 161.000 Arbeitsplätze in Österreich geschaffen, während in der EU durch die Krise Millionen Arbeitsplätze verloren gingen. Österreich hat seit 28 Monaten die geringste Arbeitslosigkeit in der EU", unterstreicht Sozialminister Rudolf Hundstorfer am Dienstag.

Der stärkste Beschäftigungsmotor im Juli war das Gesundheits- und Sozialwesen, wo insgesamt fast 6.000 Arbeitsplätze (genau 5.968) geschaffen wurden, gefolgt von den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, wo mehr als 4.000 (genau 4.152) Arbeitsplätze geschaffen wurden. In diesem Bereich haben vor allem Rechtsberatung, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung und Ingenieurbüros ihre Beschäftigung gesteigert. In diesen Bereichen werden vorwiegend hoch qualifizierte und gut bezahlte Arbeitsplätze angeboten.

Trotz Pleite der Alpine wächst auch am Bau die Beschäftigung: +3.547 Arbeitsplätze am Bau verbessern die Jobchancen von Menschen, die ihre Beschäftigung bei der Alpine verloren haben. Mit Ende Juli hatten bereits 3.313 ehemalige Alpine Beschäftigte einen Arbeitsplatz und 945 waren beim AMS arbeitslos gemeldet oder in einer Schulung. In den ersten 10 Augusttagen konnten weitere 299 ehemalige Alpine Beschäftigte eine Arbeit aufnehmen sodass inzwischen 3 von 4 ehemaligen Alpine ArbeiterInnen und Angestellten einen Arbeitsplatz haben. Und schließlich spiegelt sich das sommerliche Hoch auch in den Beschäftigungszahlen im Tourismus und Gastgewerbe wieder, wo zusätzlich 3.392 Arbeitsplätze geschaffen wurden.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK)

Mag. Norbert Schnurrer, Pressesprecher des Sozialministers

Tel.: (01) 71100-2246

www.bmask.gv.at



www.facebook.com/bmask.gv.at