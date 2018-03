"Die große Chance": Start für die "Magic Moments"

Start der dritten Staffel am 13. September in ORF eins - Mit Alice Tumler und Andi Knoll

Wien (OTS) - Erster Auftritt für das neue Moderatoren-Duo Alice Tumler und Andi Knoll: In "Die große Chance - Magic Moments" am Freitag, dem 23. August 2013, um 22.00 Uhr in ORF eins betritt Alice Tumler zum ersten Mal das "Die große Chance"-Studio, in dem ab 13. September viele neue österreichische Talente ihr Können unter Beweis stellen wollen. Selbstverständlich lässt es sich Andi Knoll, ihr Kollege und Gentlemen der alten Schule, nicht nehmen, Alice durch die verschiedenen Bereiche der Produktion zu führen. Dort herrscht bereits jetzt reger Betrieb, denn bis zur Ausstrahlung der ersten Show dauert es nicht mehr lange. Die Techniker des ORF haben noch alle Hände voll zu tun, um das Studio zu adaptieren und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Und was wäre passender zur Einstimmung auf die neue Saison von "DGC", als in insgesamt drei Sendungen (23. August, 30. August und 6. September) auf die "Magic Moments" der ersten beiden Staffeln zurückzublicken. So gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit den Siegerinnen und Siegern, sondern Alice und Andi lassen im Rahmen ihrer Studiotour die skurrilsten, lustigsten und emotionalsten Momente der beiden vergangenen Jahre Revue passieren. Dabei darf natürlich auch der eine oder andere Skandal nicht fehlen.

Neben den Siegerinnen der ersten beiden Staffeln Christine Hödl sowie Alexandra Plank und ihrem Hund Esprit gibt es in der ersten Ausgabe der "Magic Moments" u. a. ein Wiedersehen mit dem Kabarettisten-Duo "Flo & Wisch", den Opernsängern Claus Durstewitz und Eduard Babadost, Diabolo-Profi Valerian Kapeller, Nachwuchstalent Anna Buchegger und DJ Emma.

"Die große Chance - Magic Moments" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

