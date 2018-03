Lichtenecker anlässlich Technologiegespräche Europäisches Forum Alpbach: Die Regierung redet sich den Stillstand schön

Wien (OTS) - "Sämtliche internationale Rankings - wie der 'Innovation Union Scoreboard' der Europäischen Union, der 'Global Innovation Index' oder aber auch der Index des 'World Competitiveness Yearbook' untermauern den schlechten Befund: Unser Land verliert bei Innovationskraft und damit auch bei der Zukunftsfähigkeit immer mehr an Boden und das bedeutet in weiterer Folge auch den Verlust von Arbeitsplätzen", kritisiert Ruperta Lichtenecker, Wirtschafts- und Forschungssprecherin der Grünen und Vorsitzende des Ausschusses für Forschung, Innovation und Technologie im Parlament anlässlich der Technologiegespräche beim Europäischen Forum Alpbach.

"Angesichts der schleppenden Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklung müssen gerade jetzt Investitionen im Bereich Forschung, Innovation, Universitäten und Bildung getätigt werden, denn das sichert auch die Arbeitsplätze von Morgen. Weitere wichtige Aufgabenfelder sieht Lichtenecker insbesondere in der Stärkung der angewandten Forschung, der Erhöhung der Forschungsprämie für KMU, der Vereinfachung der Förderabwicklung, der verstärkten Kooperationen Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, der Unterstützung beim Wissenstransfer und auch bei der Bereitstellung von Risikokapital. Zudem ist es dringend notwendig die Mittel für die Grundlagenforschung zu erhöhen und die Umsetzung der Forschungsstrategie voran zu treiben - das ist der Weg in die Zukunft", betont Ruperta Lichtenecker.

"Zwischen Worten und Taten der SP/VP-Bundesregierung klaffen gerade im zentralen Zukunftsbereich Forschung und Entwicklung große Lücken -vom Front Runner in Europa entfernt sich Österreich von Jahr zu Jahr immer mehr - zwischenzeitlich sind wir im Ranking auf den neunten Platz abgefallen", kritisiert Ruperta Lichtenecker.

"Die Forschungsquote stagniert bei 2,8 Prozent, das Ziel der Bundesregierung wurde von 4 Prozent auf 3,76 Prozent im Jahr 2020 runter lizitiert und auch dieses Ziel wird meilenweit verfehlt werden, wenn die Anstrengungen nicht massiv verstärkt werden - das wird die große Herausforderung der nächsten Regierung", sagt Lichtenecker und fordert abschließend: "Wir wollen die Zukunft sichern - mit gezielten Investitionen in Bildung, Forschung, Innovation sowie in eine moderne nachhaltige, Energieinfrastruktur und in Klima- und Umweltschutz".

