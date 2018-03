Tamandl zu Weitergabe von Patientendaten: Handeln Sie, Herr Stöger!

Der Verkauf von höchst persönlichen Daten ist nicht tolerierbar – Stöger hat Verantwortung den Menschen in Österreich gegenüber

Wien, 22. August 2013 (ÖVP-PK) "Stillstand und Stagnation – das ist die Politik der SPÖ. Doch dass die Sozialisten jetzt schwere Verletzungen der Privatsphäre tolerieren, schlägt dem Fass den Boden aus!", betont ÖVP-Konsumentensprecherin Gabriele Tamandl angesichts des Skandals um verkaufte Patientendaten. "Als Bundesminister hat Herr Stöger eine Verantwortung gegenüber unserer Republik und den Menschen, die hier leben. Dennoch hält sich Stöger auffällig bedeckt, sobald es darum geht, aktiv zu werden", so Tamandl, und weiter: "Stöger scheint seit Jahren im Urlaub zu sein. Anders lässt sich nicht erklären, warum er sich so verantwortungslos verhält." Stöger hat es über Jahre hinweg versäumt, Initiativen für die Menschen in Österreich zu setzen. "Er fällt immer erst dann auf, wenn sein Versagen evident wird. Bestes Beispiel: Mangelhafte Lebensmittelkontrollen. Und jetzt der Datenklau – was kommt als nächstes?" Die ÖVP-Konsumentensprecherin abschließend: "Dass die Sozialisten gerne in privaten Daten stierdeln, ist weithin bekannt. Aber dass sie den Verkauf von Patientendaten durch Ärzte tolerieren und nicht aktiv werden, ist inakzeptabel. Der Verkauf von höchst persönlichen Daten ist nicht tolerierbar! Stöger muss endlich aufwachen und handeln." ****

