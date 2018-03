Haubner: Ex-SPÖ-Minister Androsch bestätigt erneut: Vermögenssteuer schadet und bringt nichts

Unzählige Experten haben SPÖ-Vermögenssteuer-Schwachsinn bereits aufgedeckt - Doch SPÖ hält an ihrem Schwindel von "gerechten Steuern" fest

Wien, 22. August 2013 (OTS) - "Ex-SPÖ-Minister Androsch erklärt es seinen Genossen nun einmal mehr in Form eines Buches:

Vermögenssteuern bringen nichts und richten großen Schaden an. Es bleibt zu hoffen, dass die Kollegen von SPÖ, Arbeiterkammer und Gewerkschaft die Ausführungen ihres Parteikollegen beherzigen", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner. Bereits im April versuchte Androsch die SPÖ auf den richtigen Weg zu bringen: Vermögenssteuern "wären entweder eine Investitionssteuer, eine Gewinnsteuer oder eine Enteignung. Und alles führt in eine Sackgasse", so die Worte des Ex-SPÖ-Finanzministers. ****

"Unzählige Experten haben den SPÖ-Vermögenssteuer-Schwachsinn bereits aufgedeckt. Doch die SPÖ hält immer noch an ihrem Schwindel von 'gerechten Steuern' fest. Wann gibt die SPÖ endlich ihre Beratungsresistenz auf? Büßen müssen das die hart arbeitenden Menschen und Unternehmer, denen die SPÖ am Ende des Tages mit 'sicherer Hand' noch tiefer ins Geldbörsel greift - das ist gelebter Sozialismus", schließt Haubner, der an dieser Stelle Konrad Adenauer zitiert: "Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen."

