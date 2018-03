Brandsteidl: "Kein Lehrermangel in Wien"

Wien (OTS) - "Anders als heute behauptet, gibt es in Wien keinen Lehrermangel", stellte Wiens Amtsführende Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl heute fest. Brandsteidl: "Tatsache ist vielmehr, dass bis Schulbeginn laufend neue Lehrer angestellt werden. Der genaue Bedarf an Lehrern ist erst mit Beginn des Schuljahres endgültig geklärt, da die Grundlage hierfür die Feststellung der tatsächlichen Schülerzahlen ist. Aus dieser Zahl, die dann sowohl die Ergebnisse von Nachprüfungen oder auch nötige Klassenteilungen inkludiert, wird dann die Letztzahl der benötigten Lehrer abgeleitet. Tatsache ist, dass aufgrund der höheren Zahl an Absolventen der Pädagogischen Hochschulen mit einer deutlich geringeren Zahl an eingesetzten Studenten (im letzten Semesters ihres Studiums) zu rechnen ist."

