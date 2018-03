Strache: Pfusch auf der Mariahilfer Straße sofort beenden!

Wie lange schaut Bürgermeister Häupl noch zu?

Wien (OTS/fpd) - "Was Maria Vassilakou mit tatkräftiger Unterstützung der SPÖ in der Mariahilfer Straße aufführt, ist nicht nur lebensgefährlich vor allem für die Fußgänger sondern auch Steuergeldverschwendung in Reinkultur", kritisiert der Wiener FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und fordert den sofortigen Abbruch des glorios gescheiterten Experiments. Die bisherigen Kosten von 1,1 Mio. Euro - sofern diese Angabe überhaupt stimmt - werden nach rot-grünem Muster explodieren. Insgesamt sind ja bis zu unglaublichen 18 Mio. Euro für das rot-grüne Prestigeprojekt veranschlagt.

"Farbe auftragen, Farbe abkratzen, Tafeln aufstellen, Tafeln abmontieren und so weiter und so fort - Rot-Grün verschwendet unsere Steuergelder entweder mit Vorsatz oder aus Dummheit", meint Strache. Die FPÖ hat so wie die Kaufleute der Mariahilfer Straße FUZO bzw. Begegnungszonen von Beginn an abgelehnt und die tatsächlich erforderlichen Verbesserungen eingefordert.

Eine bessere Beleuchtung der Gehsteige, optimierte Querungsmöglichkeiten und die Führung eines City-Busses vom Westbahnhof bis zu den Museen würden Österreichs größte Einkaufsstraße weiter attraktivieren. "Rot-Grün macht aktuell genau das Gegenteil und bringt die Einkaufsmeile in Verruf", so Strache.

Auch die von der FPÖ schon im Juni 2012 im Gemeinderat beantragte Bürgerbefragung mit einer JA/NEIN-Antwortmöglichkeit hinsichtlich der FUZO wurde von SPÖ und Grünen niedergestimmt. "Falls die Stadtregierung den Murks auf der Mariahilfer Straße nicht umgehend beendet, werden wir dies in der ersten Gemeinderatssitzung nach dem Sommer erneut tun und schauen, ob Häupl & Vassilakou in Sachen direkte Demokratie dazugelernt haben", kündigt Strache an. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747