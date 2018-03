Darabos: Spindelegger opfert für seine Kanzlerträume und für Schwarz-Blau das Ansehen Österreichs

"Die ÖVP betreibt als Regierungspartei Fundamentalopposition" - Einzigartig, dass eine Regierungspartei mit Schlamm um sich wirft und Österreich beschmutzt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos hat heute, Donnerstag, in einer Pressekonferenz das Österreich-Bashing ranghoher ÖVP-Vertreterinnen und -Vertreter scharf kritisiert. "Österreich hat es nicht verdient, von der ÖVP beschmutzt und schlechtgeredet zu werden. Offenbar opfert ÖVP-Obmann Spindelegger für seine Kanzlerträume und Schwarz-Blau das Ansehen Österreichs", verwahrte sich Darabos dagegen, dass "die Leistungen heimischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Unternehmen verunglimpft werden". Nach der Fekter-"Studie" zu angeblichen Firmenabwanderungen habe das Österreich-Bashing der ÖVP mit der gestrigen Pressekonferenz von WKÖ-Präsident Leitl und Finanzministerin Fekter in Alpbach einen traurigen Höhepunkt erreicht. Dort hatte Leitl Österreich als "abgesandelt" und Fekter - als "Wiederholungstäterin" - den heimischen Standort als "ramponiert" diskreditiert. ****

Besonders verwunderlich sei das Vorgehen der ÖVP, weil diese seit 1987 ununterbrochen in der Regierung sitzt und seit dieser Zeit auch den Wirtschaftsminister stellt. "Das wird in dieser Debatte komplett ausgeblendet. Die ÖVP betreibt als Regierungspartei Fundamentalopposition." Es sei zumindest "einzigartig, dass eine Regierungspartei derart mit Schlamm um sich wirft und Österreich beschmutzt. Offenkundig ringt die ÖVP um eine Wahlkampflinie: Sie affichiert Tourismus-Plakate über das schöne Österreich und zeichnet gleichzeitig ein düsteres Bild." Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer reiht sich das nahtlos in den bisherigen Zick-Zick-Kurs der Spindelegger-ÖVP in allen wesentlichen Fragen ein. Sprechen doch die Fakten - niedrige Arbeitslosigkeit in Europa, zweitbeste Wirtschaftskraft, besseres Wachstum als der Eurozonen-Durchschnitt, etc. - eine deutliche Sprache.

Schließlich gebe es vom ÖVP-Chef, über den Wirtschaftsminister, bis hin zum ÖVP-Wirtschaftsbund auch gegenteilige Aussagen zur Standortqualität Österreichs. Im ÖVP-Wahlprogramm ist unter Spindeleggers Vorwort nachzulesen, dass "die Bilanz stimmt". Mitterlehner sieht Österreich "gut aufgestellt" ("Kurier", 8.8.2013). Spindelegger sah das Land noch im März auf "Erfolgskurs" und lobte die "hohe Wettbewerbsfähigkeit" (OTS, 22.03.2013). "Das gute Standing für den Wirtschaftsstandort Österreich ist das erfreuliche Ergebnis einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik", sagte Wirtschaftsbund-Obmann Haubner (OTS, 18.02.2013).

Wahlkampfkosten: "Transparenz" von ÖVP-Rauch ist ein schlechter Scherz

Zur Wahlkampfkostenbeschränkung bekräftigte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer: "Die SPÖ hat dieses Gesetz mitbeschlossen und wird sich auch an die Wahlkampfkostenbeschränkung halten -vielleicht wird es sogar ein bisschen weniger." Der ÖVP sei man diesbezüglich nicht rechenschaftspflichtig, sondern den Steuerzahlern und dem Rechnungshof. Die von ÖVP-Sekretär Rauch veröffentlichte Grobaufteilung der ÖVP-Wahlkampfkosten ist Darabos zufolge ein "schlechter Scherz". Lassen doch die allerorts gegründeten Personenkomitees der Schwarzen vermuten, dass man damit die Beschränkung umgehen möchte. "Wir haben es nicht notwendig, um Geld zu betteln. Wir sind nicht die Partei der Banken und Konzerne", so Darabos.

