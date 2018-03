Bundeskanzler Faymann begrüßt Engagement der Zivilgesellschaft

Gipfel zur Stärkung der Gemeinnützigkeit am 28. August im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) - "Ich freue mich über die gemeinsame Initiative der zivilgesellschaftlichen Organisationen, mit der die Gemeinnützigkeit in Österreich weiter gestärkt werden soll. Unser Land hat sich stets dann am stärksten erwiesen, wenn wir das Gemeinsame über das Trennende gestellt haben. Ich sehe es als eine wichtige Aufgabe der Bundesregierung an, dafür die besten Rahmenbedingungen zu schaffen", reagiert Bundeskanzler Faymann am Donnerstag auf die gemeinsam vorgebrachten Vorschläge der gemeinnützigen Organisationen, die sich in Österreich für sozialen Zusammenhalt, Menschenrechte, Umweltschutz, Tierschutz und mehr einsetzen.

Um die Vorschläge zur Stärkung der Gemeinnützigkeit und der demokratischen Einbindung eingehender diskutieren zu können, lädt Bundeskanzler Faymann Vertreterinnen und Vertreter der wichtigsten gemeinnützigen Organisationen am kommenden Mittwoch, den 28. August, zu einem Arbeitstreffen ins Bundeskanzleramt. "Ich bin stolz darauf, welch enormer Einsatz hier geleistet wird. Dafür braucht es unterstützende Maßnahmen. Daher lade ich die Vertreterinnen und Vertreter der gemeinnützigen Organisationen ein, um eine weitere gemeinsame Vorgehensweise und weitere Schritte persönlich mit ihnen besprechen zu können", so der Bundeskanzler.

