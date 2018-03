Rauch zu Datenklau: Untätigkeit Stögers ist symptomatisch für SPÖ

Verkauf von Patientendaten ist nicht tolerierbar – SPÖ muss endlich aufwachen und in ihren Ressorts tätig werden

Wien, 22. August 2013 (ÖVP-PD) "Dreist, Dreister, SPÖ. Nun tolerieren die Sozialisten sogar schon Datenklau", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch auf die Datenverkäufe österreichischer Patienten seitens einiger Ärzte. "Stöger ist als Minister verantwortlich und muss endlich handeln. Lippenbekenntnisse reichen nicht. Er muss endlich munter werden, anstatt seinen Ministerstuhl weiterhin als Strandsessel zu missbrauchen. Fehlende Initiativen, wie etwa bei Lebensmittelkontrollen, zeichnen ein Bild des Versagens: Die SPÖ hat als Verantwortlicher für das Gesundheitsressort jahrelang geschlafen und die Chancen nicht genutzt. Für die ÖVP ist klar. Die Privatsphäre der Patienten in Österreich muss geschützt werden. Hier geht es immerhin um sensible, höchst private Daten die niemanden etwas angehen. Herr und Frau Österreicher haben ein Recht auf den maximalen Schutz ihrer Privatsphäre." Wie viele andere SPÖ-Minister – Heinisch-Hoseks Frauenpolitik etwa ist ein politisches Vakuum, Stillstandsministerin Bures denkt nur ans Geld ausgeben - bringt auch Stöger in seinem Ministerium nichts weiter. "Das ist symptomatisch für die müde SPÖ. Seit Jahren steckt sie im Stillstand fest, zaubert antiquierte Konzepte hervor und blättert in der politischen Theorie des 19. Jahrhunderts. Damit muss endlich Schluss sein", so Rauch. "Aufwachen, SPÖ!" Denn der Verkauf von Patientendaten ist kein Kavaliersdelikt sondern ein handfester Skandal, bei dem die SPÖ ressortzuständig ist. "Faymann sollte seine Minister endlich wachrütteln, angefangen bei Ministerin Schmied, die die Bildungspolitik in Österreich nicht nur versemmelt sondern schlicht in den Sand gesetzt hat. Was ist mit dem Regierungschef, oder ist Faymann sogar dafür zu müde?" ****

