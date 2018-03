"Sarah Wieners erste Wahl" am 25. August in ORF 2

"Honig aus Schwaben" - Folge neun der kulinarischen Reihe der Spitzenköchin

Wien (OTS) - In der neunten Folge ihrer Serie "Sarah Wieners erste Wahl" begibt sich die Köchin auf der Suche nach dem besten Honig nach Baden-Württemberg. Im schwäbischen Rosenfeld zeigt ihr Imker Norbert Poeplau den Umgang mit Bienen, und Sarah erntet ihr erstes Glas Honig - zu sehen am Sonntag, dem 25. August 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2. Beim Abschlussessen tischt Sarah Wiener eine Süßspeise auf: Kirschen aus der Region, gefüllt mit einem Honig-Marzipankern, in Teig herausgebacken und übergossen mit einer Honig-Weißweinsauce, die allerseits großen Anklang findet.

"Sarah Wieners erste Wahl" - Folge 9: "Honig aus Schwaben" am 25. August in ORF 2

Bei ihrer zweiten Reise nach Deutschland ist Sarah Wiener auf der Suche nach dem besten Honig und trifft Imker Norbert Poeplau im schwäbischen Rosenfeld, im Bundesland Baden-Württemberg. Die Imkerei war zuerst nur Hobby, doch je mehr sich der ehemalige Lehrer damit beschäftigte, umso stärker reifte in ihm der Entschluss, den Lehrerberuf an den Nagel zu hängen. Sarah taucht mit ihm in die faszinierende Welt der Bienen ein. Sie ist dabei, wenn die alte Bienenkönigin eingefangen wird, um mit ihr einen neuen Bienenstock zu gründen und sie erntet ihr erstes Glas eigenen Honig.

Die letzte Folge "Erdäpfel aus der Steiermark" steht am Sonntag, dem 1. September, um 17.05 Uhr auf dem Programm von ORF 2.

"Sarah Wieners erste Wahl" in der ORF-TVthek und der "ORF nachlese"

"Sarah Wieners erste Wahl" ist eine Koproduktion von ARTE und ORF, hergestellt von der zero one film, Berlin. Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Die "ORF nachlese" begleitet den Sommer über "Sarah Wieners erste Wahl" und widmet der kulinarischen Reihe ein mehrseitiges "Extra" in den "ORF nachlese"-Ausgaben von Juli, August und September. Neben ihren Reiseberichten zu den Ursprüngen unserer Grundnahrungsmittel gibt es jede Menge Hintergrundinfos zu den regionaltypischen Lebensmitteln und deren Produktion sowie exklusiv alle Rezepte zum Nachkochen.

