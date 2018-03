Yapital startet bei Novum Group

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Gäste der Novum Group Hotels können ab sofort mit dem neuen Cross-Channel-Payment zahlen

Die Yapital Financial AG hat den Start ihres neuen Cross-Channel-Payments bei der Novum Group Holding GmbH bekanntgegeben. Die inhabergeführte Novum Group betreibt mit den Marken Novum Hotels, Design and Style Hotels und Centrum Hotels insgesamt 35 Hotels in Deutschland. Die Novum Group ist damit die erste Gruppe des Gastgewerbes, die ihren Kunden das innovative Zahlverfahren anbietet.

Yapital, eine hundertprozentige Tochter der Otto Group, erreicht mit dieser Kooperation eine zusätzliche interessante Zielgruppe und ist in einer weiteren alltäglichen Zahlsituation präsent: Novum-Gäste können die neue Bezahlmethode ab sofort im Online-Zahlungsmix zur Buchung von Hotelzimmern nutzen.

Beim Online-Checkout zur Reservierung scannt der Kunde dazu mit seiner Yapital-App einfach den QR-Code, der auf seinem Computer-Bildschirm erscheint, und klickt auf "Bestätigen". Anschliessend erhält der Kunde eine E-Mail als Beleg für seine Buchung. Alternativ kann der Gast auch über die Eingabe des Yapital-Benutzernamens und eines Passwortes bezahlen.

"Yapital ist dafür konzipiert, seinen Nutzern in jeder Lebenssituation eine sichere, schnelle und unkomplizierte Bezahlmethode zu bieten", sagt Nils Winkler, Chairman of the Board von Yapital. "Das gilt natürlich auch fürs Reisen - in diesem Markt wollen wir uns genauso etablieren wie in allen anderen Branchen. Die Kooperation mit der Novum Group ist für uns ein wichtiger Schritt dahin."

"In den Hotels der Novum Group verbinden wir Gastfreundschaft mit Modernität. Wir sind ein expandierendes Unternehmen und haben Freude an zukunftsweisenden Entwicklungen", erklärt David Etmeman, Geschäftsführender Gesellschafter der Novum Group Holding GmbH. "Yapital bietet unseren Gästen eine sichere, einfache und damit entspannte und sympathische Alternative zur Kreditkartenzahlung - das passt perfekt zu uns."

Über die Yapital Financial AG

Yapital ist die erste europäische, bargeldlose Cross-Channel-Payment-Lösung über alle Kanäle hinweg: stationär, mobil, online sowie per Rechnung. Die Handhabung ist einfach, schnell und sicher: Nach der Online-Registrierung kann der Nutzer sofort über alle Kanäle hinweg mit Yapital Zahlungen vornehmen, Geld senden und empfangen.

Für Geschäftskunden ist Yapital eine garantierte Zahlart - das gibt Prozess-Sicherheit und senkt administrative Kosten. Zudem deckt Yapital nahtlos alle Handels- und Servicekanäle ab und erlaubt es so, Marketingkanäle zu Vertriebskanälen zu machen. Geschäftskunden können daher mit Yapital nicht nur Kosten reduzieren, sondern gleichzeitig Umsatzpotentiale erschliessen

Yapital wurde 2011 als hundertprozentige Tochter der Otto-Group gegründet. Die Yapital Financial AG ist in Luxemburg als eGeld-Institut lizensiert.

Über die Novum Group Holding GmbH

NOVUM ist eine familiengeführte Hotelgruppe mit derzeit 35 Häusern an acht Standorten in Deutschland. Der Grundstein wurde 1988 mit der Gründung eines ersten Hotels durch Nader Etmenan in Hamburg gelegt. Mit Übergabe der Geschäftsführung an seine Söhne Mortesa und David erfolgte ab 2004 die Übernahme weiterer Häuser in der Hansestadt Hamburg. Seit 2010 befindet sich die Unternehmensgruppe in der deutschlandweiten Expansion unter Leitung von Sarah und David Etmenan. Bei den Hotels handelt es sich um drei bis vier Sterne-Häuser in zentraler Lage, deren individueller Charakter überwiegend Touristen sowie Geschäftsreisende anspricht.

