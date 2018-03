Armin Assingers "Millionenshow" - ab 16. September wieder montags in ORF 2

Kandidatinnen und Kandidaten für die neuen Ausgaben gesucht

Wien (OTS) - Armin Assinger startet in eine neue Quizsaison: Ab 16. September gibt er wieder jeden Montag fünf Kandidatinnen und Kandidaten in den Auswahlrunden die Chance, den Sprung in die Mitte zu schaffen und mit viel Wissen und gezieltem Einsatz der Joker bis zu eine Million Euro zu erspielen.

Wer als einer von fünf Kandidatinnen und Kandidaten bei der "Millionenshow" dabei sein möchte, kann sich ab sofort unter der gebührenpflichtigen Hotline 0900 822 722 (max. 0,68 Euro pro Minute) und über Internet unter http://tv.ORF.at/millionenshow bewerben. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine SMS mit Nachname, Vorname und Geburtsdatum an 0900 822 722 zu schicken - als Antwort bekommt man eine Frage mit vier Antwortmöglichkeiten (A, B, C oder D) zugesandt. Nun gilt es den richtigen Lösungsbuchstaben zurückzusenden (Kosten für jedes vom Bewerber gesendete SMS: 0,68 Euro). Jene Bewerber/innen, die in weiterer Folge für das Casting ausgewählt werden, werden von der "Millionenshow"-Castingredaktion telefonisch kontaktiert.

