Wissen ist Macht und Bildung macht frei!

Das neue Wiener Bildungsprogramm 2013/14 zeigt Haltung

Wien (OTS/SPW) - "Die sozialdemokratische Arbeiterpartei in Österreich erstrebt für das gesamte Volk ohne Unterschied der Nation, der Rasse und des Geschlechtes die Befreiung aus den Fesseln der ökonomischen Abhängigkeit, die Beseitigung der politischen Rechtlosigkeit und die Erhebung aus der geistigen Verkümmerung", heißt es in der von Victor Adler und Karl Kautsky ausgearbeiteten "Principienerklärung" des Hainfelder Parteitags, der vor 125 Jahren abgehalten wurde.

"Ziele, die zum Teil nach wie vor aktuell sind", ist Ernst Woller, Vorsitzender des Wiener Bildungsausschusses der SPÖ, überzeugt: "Und in diesem Sinne ist die SPÖ Wiener Bildung angetreten, 'die Erhebung aus der geistigen Verkümmerung' in Angriff zu nehmen. Denn nach wie vor sind Bildung und Ausbildung der Schlüssel zum persönlichen Erfolg und - um bei der Diktion der 'Principienerklärung' zu bleiben -Voraussetzung zur 'Befreiung aus den Fesseln der ökonomischen Abhängigkeit'", so Ernst Woller.

"Es geht darum, in unserer immer unpolitischer werdenden Gesellschaft dagegenzuhalten", ist auch Bildungssekretär Mag. Marcus Schober überzeugt. "Wir wollen wieder mehr Schärfe in unserer Politik sichtbar machen, Grundwerte vermitteln und Position beziehen. Und wir wollen auch, dass die Mitglieder und SympathisantInnen der Wiener Sozialdemokratie über das bestmögliche Rüstzeug für die tagtägliche Auseinandersetzung mit den politischen MitbewerberInnen verfügen."

In diesem Sinne lässt sich das soeben erscheinende Bildungsprogramm 2013/14 der Wiener SPÖ lesen. Der Großteil der Angebote steht übrigens allen Wienerinnen und Wienern offen, sie können einzeln oder en bloc gebucht werden.

360 Grad Politische Kommunikation

Mit unseren zahlreichen Seminaren, Lehrgängen und Exkursionen, den Diskussionsabenden, der Wiener Parteischule und den Vernissagen setzt die Wiener Bildung in enger Kooperation mit den Referaten der SPÖ Wien und nahestehenden Organisationen die lange Tradition der Sozialdemokratie fort und möchte gleichzeitig den Zugang zu Bildung und Weiterbildung möglichst einfach gestalten.

Weitergeführt wird etwa die modulare Ausbildung "360 Grad Politische Kommunikation" zur Optimierung der Politischen Bildung, der Kommunikationsfähigkeit und Stressbewältigung oder der "Öffentlichkeitsarbeit im politischen Bezug". Die thematischen Lehrgänge decken alle relevanten politischen Felder ab - von Rhetorik und Kampagnenarbeit über "Integration und Diversität" bis hin zu "Führung und Management".

Organisatorisch in Cluster transformiert wurde die traditionsreiche Wiener Parteischule, die den TeilnehmerInnen - nach einem Hearingverfahren - in zwei Semestern alle wichtigen politischen Basics vermittelt. Die Junge Generation lädt zum Informationsaustausch in den "Jungen Klub", die Wiener SPÖ Frauen starten durch mit "Gesundheitscoaching" und "Empowerment-Training" und der SPÖ-Rathausklub vermittelt Weiterbildung für MandatarInnen.

Der Blick über den Tellerrand

Das Wiener Bildungsprogramm unterstützt aber auch die Aktivitäten jener Vereine, die, so Marcus Schober, "wichtige politische und kulturelle Arbeit für die Weiterentwicklung der Stadt leisten". Ob das nun der "Rote Teppich für junge Kunst" ist, der seit Mai auch mit einem eigenen Showroom am Karlsplatz vertreten ist, das "ega: frauen im zentrum", das sich dem Kampf für Gleichberechtigung und Gleichstellung verschrieben hat oder die Österreichische Gesellschaft für Politikberatung und Politikentwicklung, die als politische Denkwerkstatt wichtige Impulse für politische Parteien im In- und Ausland gibt.

"Wir sind die einzige Partei, die ihre Programme - dem öffentlichen Auftrag entsprechend - allen zugänglich macht. Wir sind für alle Wienerinnen und Wiener da, und das soll sich auch in den Bildungsangeboten der Wiener SPÖ und v.a. dem Zugang zu ihnen widerspiegeln", lädt Bildungssekretär Marcus Schober ein, die vielen Angebote auch zahlreich zu nutzen.

