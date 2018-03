Lotto: Solosechser in NÖ - 6,7 Mio. Euro ins Mostviertel

Solojoker mit 317.700 Euro in der Steiermark

Wien (OTS) - Es war schon eine ganz besondere Herausforderung, den Lotto Vierfachjackpot zu knacken, denn: Es rollte - wie auch schon am Sonntag - ein Zahlendrilling aus dem Trichter, diesmal mit 43, 44 und 45 jener ganz am Ende des Tippfeldes. Dazu kamen mit 20 und 24 zwei Zahlen, die auch am vergangenen Sonntag gezogen wurden, und komplettiert wurde das Ganze noch mit der 14.

Alles kein Problem für einen Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus dem niederösterreichischen Mostviertel, er bzw. sie tippte die "sechs Richtigen" und erhält für den Solosechser exakt 6.665.907,20 Euro.

Oder besser gesagt: Kein Problem für den Computer, denn der Gewinner kam per Quicktipp zum Erfolg, ließ also den Zufallszahlengenerator die Zahlen für seine sechs Tipps auswählen. Der dritte Tipp passte dann exakt.

Die knapp 6,7 Millionen Euro bedeuten den zweithöchsten Gewinn im heurigen Jahr und den zwölfthöchsten in der Lotto Geschichte.

Sechs Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 2 und gewannen damit jeweils rund 46.700 Euro. Drei Gewinner kommen aus Niederösterreich, zwei aus der Steiermark und einer aus Tirol.

Joker

Beim Joker gab es ebenfalls einen Sologewinn. Ein Spielteilnehmer aus der Steiermark erhält für sein "Ja" zur richtigen Zahlenkombination rund 317.700 Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 21.8.2013:

1 Sechser zu EUR 6.665.907,20 6 Fünfer+ZZ zu je EUR 46.652,10 366 Fünfer zu je EUR 834,30 594 Vierer+ZZ zu je EUR 179,90 10.995 Vierer zu je EUR 45,80 15.768 Dreier+ZZ zu je EUR 15,40 181.000 Dreier zu je EUR 4,90 609.018 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 14 20 24 43 44 45 Zusatzzahl: 2

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 21.8.2013:

1 Joker zu EUR 317.676,40 13 mal EUR 7.700,00 167 mal EUR 770,00 1.717 mal EUR 77,00 16.931 mal EUR 7,00 172.585 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 6 7 9 6 9 0

