BZÖ-Bucher verlangt ORF-Entstaatlichung

Mit Volksaktie Finanzierung sicherstellen und Unabhängigkeit herstellen

Wien (OTS) - BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher verlangt die Entstaatlichung des ORF mittels einer Volksaktie. "Der ORF soll von einer Stiftung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden, wobei der Staat sich zur Sicherung des öffentlich rechtlichen Auftrages eine Sperrminorität von 25 Prozent plus einer Stimme erhalten müsse. Die restlichen 75 Prozent sollten "als Volksaktie aufgelegt werden. Damit könnte der alte Spruch verwirklicht werden, dass der ORF allen Österreichern gehört. Auch der Einfluss von SPÖ und ÖVP wird endlich eingedämmt", so Bucher. Der BZÖ-Chef weist auch darauf hin, dass ein entstaatlicher ORF auch bedeutet, dass die ORF-Zwangsgebühren abgeschafft werden.

Zusätzlich würde eine Privatisierung genau jenes Geld in die ORF-Kassa spülen, das der bisher staatliche Sender für die Renovierung oder den Neubau der ORF-Zentrale brauche. Insider sprechen hier von mindestens 150 Millionen Finanzbedarf, die ansonsten dem Steuerzahler zur Last fallen sollen. "Der BZÖ-Vorschlag bedeutet einen wirklich unabhängigen, entstaatlichten ORF, der den Österreicherinnen und Österreichern gehört und einen ORF, der die finanziellen Herausforderungen der Zukunft ohne Millionen der Steuerzahler bewältigen kann", so Bucher.

"Bei der herrschenden rot-schwarz-grünen Regierungspropaganda ist es kein Wunder, dass das Image des ORF immer schlechter wird, die Zuseher in Scharen davonlaufen und die Quoten abstürzen. Der öffentlich rechtliche Rundfunk hat in dieser Form keine Berechtigung mehr. Das BZÖ will einen unabhängigen, objektiven ORF mit einem ausgewogenen Programm im Sinne der vielen täglich um Unabhängigkeit kämpfenden Mitarbeiter, des Journalismus und der Medienfreiheit. Der ORF soll künftig wirklich allen Österreicherinnen und Österreichern gehören und nicht mehr den rot-schwarzen Parteimanagern", so der BZÖ-Chef.

