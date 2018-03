RK-Terminvorschau vom 26. AUGUST bis 4. SEPTEMBER 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 26. AUGUST bis 4. SEPTEMBER 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 26. AUGUST: 09.30 Uhr, Willkommenstag für neue SPAR Lehrlinge 2013 mit StR Oxonitsch (Rathaus, Festsaal) DIENSTAG, 27. AUGUST: 09.00 Uhr, Fototermin: Ganztagesvolksschule Lorenz Mandl Gasse mit u.a. StR Oxonitsch (16., Lorenz-Mandl-Gasse 56-58) MITTWOCH, 28. AUGUST: 09.00 Uhr, Eröffnung Kinder- und Jugendwohngemeinschaft von Jugend am Werk durch StR Oxonitsch (23., Anton-Baumgartner- Straße 17/3) 10.00 Uhr, Pressekonferenz zum Saisonstart "Dschungel Wien" (Dschungel Wien Theaterhaus f. junges Publikum, Museumsquartier, 7., Museumsplatz 1) 11.00 Uhr, StRin Frauenberger lädt die TeilnehmerInnen der Sommerdeutschkurse "Sowieso Mehr!" zu einer Führung durch das Wiener Rathaus (Rathaus, Gemeinderatssitzungssaal) 16.00 Uhr, Kinder- und Jugendbetreuung Auftakt Kampagne mit StR Oxonitsch (Museumsquartier, 7., Museumsplatz 1, Halle E) DONNERSTAG, 29. AUGUST: 09.30 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon durch Landeshauptmann Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 10.00 Uhr, Pressekonferenz "Schwerpunkte des neuen Schuljahres 2013/14" mit Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl (Stadtschulrat für Wien, 1., Wipplinger Straße 28, Zimmer 2.11) 11.00 Uhr, Präsentation des neuen Pilzfolders d. Wiener Marktamtes mit StRin Frauenberger und BM Stöger (Naschmarkt, ggü. Stand 668) FREITAG, 30. AUGUST: 11.00 Uhr, Eröffnung der Wildwasser-Sportanlage Donauinsel durch StR Oxonitsch (22., Donauinsel, Steinspornbrücke) SONNTAG, 1. SEPTEMBER: 18.00 Uhr, Eröffnung der Bruno Gala 2013 durch StR Oxonitsch (Rathaus, Festsaal) MITTWOCH, 4. SEPTEMBER: 11.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Verdienstzeichens des Landes Wien an Erich Joham durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal)

