FPÖ-TV: 20 Jahre nach "Österreich zuerst"

Doku über Entwicklungen seit dem Volksbegehren 1993 - FPÖ-Familie Berger ist komplett - Sicher durch den Wahlkampf

Wien (OTS) - Die FPÖ fühlt sich in ihrem politischen Wirken dem Wohl der Österreicher verpflichtet. Das bringt sie heute mit dem Wahlkampfmotto "Höchste Zeit für Nächstenliebe" zum Ausdruck. Und das formulierte sie vor 20 Jahren in zwölf ganz konkreten Forderungen des Volksbegehrens "Österreich zuerst". Mehr als 400.000 Menschen haben 1993 unterschrieben, doch die Regierenden haben diese Menschen ignoriert - 20 Jahre lang. FPÖ-TV hat zum Jubiläum eine Dokumentation gestaltet, die zeigt, welche Folgen die fortgesetzte Massenzuwanderung in jenen Bereichen der Gesellschaft gehabt hat, in denen die Freiheitlichen schon damals gegensteuern wollten. Der Film wird morgen, Freitag, in der Lugner Kino City den Medien präsentiert. Im aktuellen FPÖ-TV-Magazin sehen Sie vorab einige Ausschnitte aus der Dokumentation.

Dass die Faymann-SPÖ und auch ihr ÖVP-Koalitionspartner die Österreicher seit Jahren im Regen stehen lassen, zeigt sich in vielen Bereichen. Auf den Punkt bringt das die FPÖ-Familie Berger, die nun mit Vater und Mutter komplett ist und im aktuellen Clip bekundet:

"Höchste Zeit für Nächstenliebe!"

HC Strache tourt bis 29. September quer durch Österreich und mit ihm unterwegs ist ein Team von jungen Wahlkampfhelfern. Sie werden in den nächsten Wochen auf den Straßen eine Menge Kilometer zurücklegen. Auf dem ÖAMTC-Gelände in Teesdorf haben sie sich darauf gewissenhaft vorbereitet, wie im aktuellen FPÖ-TV-Magazin zu sehen ist.

Das FPÖ-TV-Magazin erscheint immer am Donnerstag pünktlich um 11 Uhr auf http://www.fpoe-tv.at und im Youtube-Kanal

http://www.youtube.com/fpoetvonline.

