Gerüchte um Katzenfänger sorgen im Bezirk Braunau für Angst

Vermehrte Meldungen über vermisste Katzen auch in PFOTENHILFE Lochen eingegangen

Lochen am See (OTS) - Für Angst und Schrecken sorgt derzeit im Bezirk Braunau ein angeblicher Katzenfänger, der sein Unwesen treiben soll. Das Gerücht lässt auch bei der PFOTENHILFE Lochen schon seit einigen Tagen die Telefone heiß laufen, denn mehrere besorgte Besitzer meldeten, dass ihre Katzen abgängig und scheinbar wie vom Erdboden verschluckt sind. Auch via Facebook melden sich vermehrt Betroffene aus Mattighofen, Uttendorf und auch aus Schalchen, die ihre Vierbeiner seit Tagen vermissen.

Beweise gibt es keine, weder Augenzeugen noch sachdienliche Hinweise bringen Licht ins Dunkel. "Bitte seien Sie aufmerksam und melden Sie uns, falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben." ruft Johanna Stadler, Geschäftsführerin der PFOTENHILFE Lochen die Bevölkerung auf. Im Zweifelsfall sollten Katzenbesitzer ihre Lieblinge besser nur beobachtet ins Freie lassen. Hinweise werden unter 0664/1221051 entgegengenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Anna Schremser, Vereinssprecherin Verein PFOTENHILFE, anna.schremser @ pfotenhilfe.org Tel.: 0664/848 5577, www.pfotenhilfe.org