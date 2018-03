SPÖ-Kärnten: Versinkt auch Kärntner FPÖ im braunen Facebook-Sumpf?

Seiser fordert von FPÖ-LPO Ragger Konsequenzen für Kärntner Mitglieder in geheimer FPÖ-Hass-Seite.

Klagenfurt (OTS) - Als zutiefst widerwärtig, abstoßend und unmenschlich bezeichnet der Klubobmann der SPÖ-Kärnten die aufgedeckte geheime Hass-Facebook-Seite der FPÖ und die darauf geposteten Kommentare. Da mit FPÖ-NR Maximilian Linder und FPÖ-StR Wolfgang Germ auch zumindest zwei Kärntner FPÖ-Politiker Teil der enttarnten Gruppe "Wir stehen zur FPÖ" sind, fordert Seiser von FPÖ-LPO Ragger umgehend Konsequenzen.

"Solche Personen sind nicht nur eine Schande für die Politik, sie bringen damit ein ganzes Land wiederholt in Misskredit. Dagegen muss mit vollster Härte vorgegangen werden, sowohl seitens der verantwortlichen Partei FPÖ als auch seitens der Justiz. In Kärnten und in Österreich darf es keinen Millimeter Platz für derartige ekelerregende, braune Auswüchse geben. Wer andere Politiker und Mitmenschen mit dem Umbringen bedroht, sie auf das Übelste beschimpft, solche Kommentare liked oder auch nur liest oder davon Kenntnis hat ohne etwas dagegen zu unternehmen, ist als Politiker völlig fehl am Platz", macht Seiser deutlich.

Die enttarnte Seite dieses geheimen FPÖ-Zirkels lasse keinen Interpretationsspielraum zu. "Sich auf eine Kampagne der ach so bösen Medien auszureden, wie Straches-Sprücheschreiber Kickl ist ebenso erbärmlich, wie zu behaupten, trotz strengster Aufnahmekriterien nichts von einer Mitgliedschaft zu wissen. Diese schwachsinnigen Ausreden sind vielmehr entlarvend für ein abnormes Gedankengut", so Seiser.

"3-Finger-Strache" sei auf Bundesebene genauso gefordert unmissverständlich Stellung zu beziehen und für Konsequenzen zu sorgen wie Ragger in Kärnten.

