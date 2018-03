Inskriptionsfrist endet am 5. September

AKNÖ: Besser nicht am letzten Drücker inskribieren

Wien (OTS/AKNÖ) - Die Inskriptionsfrist für StudienanfängerInnen und StudienwechslerInnen an heimischen Unis und Fachhochschulen endet am 5. September. Die AKNÖ rät Betroffenen, besser nicht bis zum letzten Moment zu warten.

Wer in diesem Wintersemester ein Studium beginnen will oder in eine andere Studienrichtung wechseln will, sollte sich beeilen. In knapp zwei Wochen endet die Inskriptionsfrist für alle Studienrichtungen ohne besondere Aufnahmenbedingungen. Versäumen Betroffene die Frist, verlieren sie ein Semester. "Das Beste ist, so schnell wie möglich zu inskribieren", rät AKNÖ-Bildungsexpertin Verena Groll. "Kurz vor Fristende gibt es sicher lange Schlangen vor den Schaltern."

Auch bei der Studienbeihilfe gibt es Firsten zu beachten: "Die Frist läuft von 20. September bis 15. Dezember. Solange der Antrag während der Frist gestellt wurde, bekommt man die Studienbeihilfe rückwirkend ab Semesterbeginn ausgezahlt. Außerdem muss man unbedingt darauf achten, alle notwendigen Unterlagen mitzuschicken. Denn gerade die Nachforderung von Unterlagen bei unvollständigen Anträgen verzögert die Bearbeitung", sagt Groll.

Alle Infos für StudienanfängerInnen gibt es unter:

www.studienbeginn.at oder bei der AKNÖ-Bildungsberatung:

05 7171-1818.

