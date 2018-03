AVISO: Frauenberger lädt Kinder aus Sommersprachkursen ins Wiener Rathaus

"Sowieso Mehr!" macht mit Deutschunterricht, Sport und Spiel Wiener Kinder sprachlich fit für die Schule

Wien (OTS) - Wien hat in der Integration eine ganze Reihe von Erfolgsprojekten vorzuweisen. Eines dieser Vorreiterprojekte sind die Sommerdeutschkurse für Wiener Schulkinder "Sowieso Mehr! Dein Sommer. Dein Wien". Teil des Kursangebotes sind neben Deutsch lernen ein vielfältiges Sport- und Freizeitprogramm. In diesem Rahmen lädt Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger am Mittwoch, den 28. August, über 100 junge KursteilnehmerInnen zu einer Führung durchs Wiener Rathaus. Schlusspunkt ist der Wiener Gemeinderatssitzungssaal, wo auf die Kinder neben einer Urkunde auch kleine Überraschungen warten. (Schluss) bea

Fototermin: Urkundenübergabe und Rathausführung für Kinder aus

"Sowieso. Mehr!" - Wiener Sommerdeutschkurse



Urkundenübergabe mit

- Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger und

- der Vorsitzenden des Wiener Integrationsausschusses, Gemeinderätin

Nurten Yilmaz



Datum: 28.8.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

Wiener Rathaus, Gemeinderatssitzungssaal

1082 Wien



