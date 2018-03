Montag: Kinderfreunde laden ein! Spiel und Spaß im Familienbad Herderpark

Wien (OTS/SPW) - Das Familienbad im Simmeringer Herderpark ist in den Ferienmonaten für zahlreiche Kinder und Eltern ein magnetischer Anziehungspunkt. Die Kinderfreunde Simmering bieten daher ein umfangreiches Spielprogramm im Bad an. Am Montag, dem 26. August 2013 können die Badegäste von 14 bis 16 Uhr Jonglieren lernen, beim Wasserball-Parcours mitmachen, bei Geschicklichkeitsspielen ihre Geduld auf die Probe stellen und sich sommerlich mit Sonnencreme schminken lassen. Die Kinderfreunde Simmering freuen sich auf zahlreiche BesucherInnen!****

Zeit: Montag, 26. August 2013 von 14:00 bis 16:00 Uhr

Ort: 11., Familienbad Herderpark

