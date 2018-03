IIR-Spezialtag mit Dr. Thomas Müller - Europas führendem Kriminalpsychologen und Profiler

Wien (OTS) - Dr. Thomas Müller ist Europas führender Kriminalpsychologe und Profiler. Der gebürtige Tiroler wurde einer breiten Öffentlichkeit durch seine Profiling-Tätigkeit bei der Aufklärung der spektakulärsten Serienmorde der Gegenwart bekannt. Er war unter anderem bei der Ermittlung der Serientäter Jack Unterweger in Österreich, Horst David und Frank Gust in Deutschland, Moses Sithole in Südafrika, Mischa Ebner in der Schweiz und dem Briefbomber Franz Fuchs in Österreich aktiv. Gemeinsam mit seinem Mentor, Freund und FBI-Kriminalpsychologen Robert Ressler interviewt Dr. Thomas Müller zudem in Hochsicherheitstrakten Serienkiller, um deren Erfahrungswelten und inneren Abgründe verstehen zu lernen und dadurch ein entsprechendes Täter-Verhaltensmuster zu entwickeln, welches zukünftig Verbrechen besser und schneller erfassen und aufklären lässt.

Außerdem ist Herr Dr. Thomas Müller Autor von "Bestie Mensch" und "Gierige Bestie". Im zweiten Buch, "Gierige Bestie", geht es um einen hochintelligenten Mitarbeiter, welcher sehr sensible Firmendaten gestohlen hat und damit droht diese zu veröffentlichen. Sollte man glauben, dass solch ein Fall nur Fiktion ist, dann ist man weit entfernt von der Realität ...

Denn: Die Fälle von Kriminalität am Arbeitsplatz und Workplace Violence haben sich in Österreich mehr als verdoppelt. Beachtet man hier die Dunkelziffern dann kann man von einer Verdreifachung sprechen!*

Und: in 2/3 der Fälle kommt der Täter von innerhalb des Unternehmens bzw. ist zumindest beteiligt.*

Diese Entwicklung ist ernüchtern und beängstigend zugleich. Aber kann man sich und das Unternehmen überhaupt schützen und wenn ja wie und in welchem Rahmen? Die gute Antwort ist: Ja man kann, wenn auch nur bis zu einem gewissen Maße, Maßnahmen zur Prävention einrichten und eine "anti-kriminelle" Unternehmensatmosphäre schaffen. Hierzu muss man aber zuerst die Motive und Hintergründe, die Mitarbeiter dazu treibt "kriminell" zu werden, analysieren und verstehen und man muss außerdem realisieren, welche anderen Faktoren, außerhalb und innerhalb eines Unternehmens, solch eine Entwicklung fördern und verstärken können.

Dr. Thomas Müller blickt auf dieses Thema aus einer kriminalpsychologischen und Profiling Perspektive und versucht auf Basis dieser, Schlussfolgerungen für die Entstehung, Erkennung und Prävention von Arbeitsplatz Kriminalität und Workplace Violence zu ziehen.

Nutzen Sie diese einzigartige Chance und betrachten Sie dieses brisante und aktuelle Thema aus einem völlig neuen Blickwinkel.

*Studie PwC / Studie Fachhochschule Campus Wien mit BVT

www.iir.at/thomas-mueller.html

