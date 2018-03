Höher! Schneller! Weiter! beim ferienspiel-Sportfest

Am 24.8.2013 von 13 bis 17 Uhr gibt es am Sportplatz am Wienerberg Sport, Spiel und Spaß für die ganze Familie.

Wien (OTS) - Das Sportfest ist ein echtes ferienspiel-Highlight, und alles ist in Bewegung. Neue Sportarten testen, bei der großen Spokiade mitmachen oder die Spielstationen erobern - am 24.8. kommen Familien auf dem Sport- und Spielplatz am Wienerberg richtig ins Schwitzen. Auch Holli Knolli, das knallgelbe ferienspiel-Maskottchen, zieht seine Turnschuhe an und ist live dabei. Der Eintritt ist frei.

Am Start bei der WAT-Spokiade

Bei der großen WAT-Spokiade stellen alle ihr Können unter Beweis. Die kleinen und großen TeilnehmerInnen treten in verschiedenen Disziplinen wie Standweitsprung, Heulerweitwurf, 60 m Lauf, Seilspringen, Leitergolf, Hindernisparcours, Balancierstraße und Hockey an, und halten ihre persönlichen Bestleistungen in ihren Spoki-Pässen fest.

Stillstehen gibt es nicht

Basketball, Volleyball, Slackline und Jumbo Tennis - das Sportangebot ist an diesem Nachmittag groß. Konzentration und Geschicklichkeit ist im Zirkusworkshop beim Jonglieren, Balancieren, Einrad fahren und Stelzen gehen gefragt. Ein echter Spaß ist auch die trickreiche Wasserleitung - wer schafft es, sie richtig zusammenzustecken und das Wasser zum Fließen zu bringen? Außerdem gibt es eine Hüpfburg, eine Schmink- und Tattoo-Station (natürlich 100% abwaschbar) und den kinderinfo-Stand mit vielen weiteren Freizeit-Tipps für Familien.

Sportfest, Eintritt frei

Sa, 24.8.2013, 13 - 17 Uhr

Bundessport- und Spielplatz Wienerberg, 10., Grenzackerstraße 23 www.ferienspiel.at

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Krones, wienXtra-kinderinfo

Tel. 4000-84 401

E-Mail: sabine.krones @ wienXtra.at



Gini Stern, wienXtra-PR

Tel. 4000-84 380

E-Mail: gini.stern @ wienXtra.at