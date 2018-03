ASFINAG: Urlauber-Rückreisewelle rollt an - 5.340 Bauwerke auch im Sommer im prüfenden Blick des ASFINAG-Erhaltungsmanagements

Abteilung checkt laufend Zustand der Bauwerke - Daten sind wichtige Grundlagen für mehr Verkehrssicherheit und das ASFINAG-Bauprogramm

Wien (OTS) - Damit die Fahrt in und zurück aus dem Sommerurlaub eine sichere und gute wird, prüfen die 48 Mitarbeiter des ASFINAG-Erhaltungsmanagements auch jetzt während der heißen Jahreszeit die 56 Quadratkilometer Fahrbahnoberfläche, mehr als 5.100 Brücken, 153 Tunnelbauwerke und rund 2.500 Wegweiser-Schilder. Dabei wird hauptsächlich in den verkehrsärmeren Stunden kontrolliert und geprüft. Und das erfolgt auch in teils schwindelerregenden Höhen von bis zu 192 Meter über dem Erdboden. Die Ergebnisse dieser regelmäßigen Prüfungen sind dann dabei entscheidend, wenn es darum geht, wann und welche Art von Sanierung durchgeführt wird.

Auch im Sommer, wenn die Reisewellen rollen und die ASFINAG daher die Bauarbeiten auf den Autobahnen und Schnellstraßen stark zurückfährt, steht für das Erhaltungsmanagement die Arbeit nicht still. "Zustandsprüfungen werden laufend durchgeführt. Wenn unsere Teams zum Schutz Absperrungen brauchen, dann machen wir das ausschließlich in verkehrsärmeren Zeiten wie beispielsweise in der Nacht", erklären die Verantwortlichen Walter Neumann und Thomas Gabl. "Vor allem unsere Kollegen in Wien sind oft nachts aktiv, wenn es gilt die 173 Brücken mit einer Fläche von stolzen 400.000 Quadratmeter zu prüfen". Die höchsten Brückenbauwerke Wiens haben eine maximale Höhe von 22 Meter. In weitaus luftigeren Höhen bewegen sich da schon die Prüfer der Europabrücke an der A 13 Brenner Autobahn. Gabl erklärt: "Das Gerät, dass zum Prüfen der Brückenunterseite zur Anwendung kommt, schwebt dabei atemberaubende 192 Meter über dem Erdboden. Da ist Schwindelfreiheit das oberste Gebot". Die Sicherheitschecks der österreichweit 5.187 Brücken mit mehr als 5,6 Millionen Quadratmeter zählen damit zu den anspruchsvollen Jobs, deren Ergebnisse eine wesentliche Grundlage für die Erstellung des ASFINAG-Bauprogramms liefern. Und somit ein größtmögliches Maß an Verkehrssicherheit garantieren.

Wann wird was wo und wie saniert

2.178 Streckenkilometer mit 2.435 Wegweiser-Schildern, 153 Tunnel und 5.187 Brücken gilt es zu untersuchen. Neumann und Gabl wissen: "Gutes Datenmaterial über unsere Infrastruktur sind enorm wichtig. Nur so können wir notwendige Sanierung wirtschaftlich optimal durchführen. Teile unseres Straßennetzes stammen aus den 1960er Jahren. Es können nicht alle Bereiche zur selben Zeit saniert werden. Deswegen bedarf es einer Einschätzung, was zu welcher Zeit angegangen wird".

Für diese Prüfungen und Begutachtungen gibt es mit den Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (kurz RVS) genaue Vorgaben. Dazu kommt noch, dass etwa bei Brücken- oder Tunnelprüfungen externe Experten herangezogen werden. "Somit gewährleisten wir ein Vier-Augen-Prinzip und haben höchst mögliche Sicherheit bei den Ergebnissen", erklären Gabl und Neumann.

Spektakuläre Einsätze wie auf einem Brückeninspektionsgerät unter der Europabrücke auf 192 Meter Höhe in Tirol oder Nachteinsätze bei Tunnelprüfungen im Wiener Raum gehören zur Tagesordnung. Wenn derartige Untersuchungen ohne Sperre eines Fahrstreifens oder gar eines Tunnels nicht möglich sind, haben die Mitarbeiter immer ein Auge auf den fließenden Verkehr: Sollte es zu Verkehrsbehinderungen kommen, werden die Arbeiten sofort unterbrochen und erst dann weitergeführt, wenn diese nicht mehr bestehen.

Das Erhaltungsmanagement leistet einen wertvollen Beitrag - denn nur mit diesen Ergebnissen und der permanenten Beobachtung kann die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer nachhaltig gewährleistet werden.

