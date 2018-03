APC stellt sich neu auf

Bewährte Mannschaft - Neue Führungsstruktur: Gunnar Björn Heinrich ab sofort CEO des Unternehmens

Wien (OTS/LCG) - Der Premium-Personaldienstleister APC Business Services GmbH strukturiert sich neu. Die vier Gesellschafter des Unternehmens stellen sich neu auf, allen voran mit Gunnar Björn Heinrich, der ab sofort als CEO und Sprecher der Geschäftsführung das Unternehmen leitet. Mit bewährter Mannschaft aber einer neuen Struktur sollen noch klarere Prozesse und eine zielgerichtetere Kommunikation garantiert werden.

Qualität, Flexibilität und Innovationskraft werden beim Personaldienstleister APC Business Services GmbH generell groß geschrieben. Diese Kernwerte des Premium-Personaldienstleisters sollen nun auch in der Führungsstruktur noch stärker verankert werden. Die vier Gesellschafter des Unternehmens stellen sich neu auf.

So wird Mag. Gunnar Björn Heinrich ab sofort als CEO des Unternehmens den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen sowie als Sprecher der Geschäftsführung auftreten. Er wird primär für die Themen Marketing und Kommunikation sowie Personalentwicklung und den Vertrieb ausgewählter Key Accounts verantwortlich zeichnen. Der 45-jährige Hamburger studierte Betriebswirtschaft an der FU Berlin und der WU Wien. Nach Abschluss seines Studiums war er vier Jahre im Research und Consulting-Bereich tätig. Seine Karriere setzte er als Management Trainee bei der Telekom Austria AG fort und wechselte danach als Senior Corporate Programme Manager zu Orange. Zuletzt war er bei der Deutschen Post AG und der Österreichischen Post, wo er unter anderem die Leitung der Abteilung IT-Lösungen und Programme übernahm. Gunnar Heinrich ist Vorstandsmitglied der FITCE-Austria und Autor zahlreicher Publikationen. Seit 2009 ist er als Gesellschafter für den vertrieblichen Aufbau der APC Business Services GmbH mitverantwortlich. 2011 und 2012 war er zudem Geschäftsführer der APC 4 Management Concepts GmbH.

Mag. Alfons Fanta wird als CFO (Chief Financial Officer) Finanzen, Einkauf, Administration, Reporting, Beteiligungsmanagement sowie rechtliche Themen leiten. Ing. Horst Suntych wird als COO (Chief Operating Officer) die Bereiche Qualitätsmanagement, Prozessoptimierung, Automatisierung, IKT, Forschung & Entwicklung und Delivery Management verantworten. Ganz neu ist der Bereich des CSO (Chief Sales Officer), in dem künftig alle Sales- und Recruitment-Themen gebündelt werden sollen. Diesen Bereich leitet DI (FH) Stefan Vycudilik.

"Wir sind überzeugt davon, dass wir so gut und effizient aufgestellt sind, um die Ansprüche unserer Kunden an uns als Premium-Personaldienstleister bestmöglich erfüllen zu können, uns am Markt noch stärker zu etablieren und kommende Herausforderungen zu meistern.", ist der neue CEO Gunnar Björn Heinrich überzeugt.

Über APC

APC Business Services GmbH (die Abkürzung APC steht für "A Perfect Choice") ist ein führender spezialisierter Personaldienstleistleister in den Bereichen IT, Pharma/Biotech/Medizintechnik, und Finance/Sales in Österreich. Das Unternehmen, das 2012 einen Gesamtumsatz von 12,3 Mio. Euro verzeichnet hat, vermittelt Spezialisten und Führungskräfte für Projekte und Festanstellungen, auf nationaler wie internationaler Ebene.

