ÖGB-Seen-Ankauf - Stronach/Köfer/Theuermann: "Möglichkeit der Rückabwicklung muss aufgegriffen werden!"

Aktueller Rechnungshofbericht deckt schonungslos Untätigkeit der Verantwortlichen auf. Rolle der Gutachter ist weiter zu hinterfragen

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - Bereits seit Monaten fordert das Team Stronach für Kärnten vehement die Prüfung einer möglichen Rückabwicklung des Ankaufs der Kärntner ÖGB-Seen. Das Team Stronach untermauerte seine Forderung seit je her mit dem Rechtsgrundsatz "Laesio enormis", der Verkürzung über die Hälfe. Die "Laesio enormis" ermöglicht in diesem Fall dem Land Kärnten bzw. der Kärntner Landesholding die Aufhebung des Vertrages, weil zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Geldleistung mehr als doppelt so hoch war, wie der Wert der ÖGB-Seen. Dies ist beim Seenkauf eindeutig:

"Bekanntlich haben die ÖGB-Seen samt Nebenkosten und Gebühren 57,2 Millionen Euro gekostet (inkl. Fremdfinanzierungskosten von 8,8 Millionen Euro). Nunmehr sind diese allerdings nur mehr 22 Millionen Euro wert, also weitaus weniger als die Hälfte. "Laesio enormis" ist damit erfüllt", erklärt der Landesparteiobmann des Team Stronach für Kärnten, Landesrat Gerhard Köfer, in einer Stellungnahme.

Die stv. Vorsitzende des U-Ausschusses zur Causa "Seen", Isabella Theuermann, kritisiert die Untätigkeit der damals und heute verantwortlichen Organe: "Bei einem Effektivverlust von 35,2 Millionen Euro für den Kärntner Steuerzahler hätten bereits vor Jahren alle Möglichkeiten ausgenutzt werden müssen um das Geschäft rückabzuwickeln. Es ist für uns unverständlich, dass sowohl der Aufsichtsrat der Kärntner Landesholding als auch die Kärntner Landesregierung diese Chance nicht rechtzeitig ergriffen und den Steuerzahler damit verraten haben! Auch die Landesaufsicht hat tatenlos zugesehen". Das Team Stronach für Kärnten sieht sich als "Aufsichtsrat der Kärntner Bürger" und wird weiter für eine Rückabwicklung kämpfen: "Wir verlangen, dass unser entsprechender Antrag, eine rechtliche Prüfung von Rückabwicklungsmöglichkeiten des Seenankaufs einzuleiten, im zuständigen Ausschuss endlich behandelt wird und die Landesregierung, wie auch die Landesholding, endlich tätig werden", fordern Köfer und Theuermann abschließend.

