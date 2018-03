ÖAMTC: Rückreiseverkehr Richtung Norden nimmt zu

Richtung Süden noch Urlaubsnachzügler unterwegs

Wien (OTS) - Auch am kommenden Reisesamstag erwartet der ÖAMTC auf den Transitrouten abschnittsweise Stau im Urlauberverkehr. Bis etwa in die Mittagszeit werden Urlaubsnachzügler auf der Fahrt in den Süden die Straßen frequentieren, am Nachmittag wird die Rückreise Richtung Norden überwiegen, denn in einigen Nachbarländern enden die Ferien bzw. naht das Ferienende.

In folgenden Bereichen ist laut ÖAMTC mit Verzögerungen zu rechnen:

A1, West Autobahn, zwischen Knoten Salzburg und Staatsgrenze Walserberg

A2, Süd Autobahn, Richtung Wien im Bereich der Packsattel vor einer Baustelle

A9, Pyhrn Autobahn, vor dem Gleinalm Tunnel und im Bereich der Tunnelkette Klaus

A10, Tauern Autobahn, abschnittsweise zwischen Katschberg Tunnel und Knoten Salzburg

A11, Karawanken Autobahn, vor dem Karawanken Tunnel

A13, Brenner Autobahn, bei den Mautstellen Schönberg in Tirol und Sterzing in Südtirol

B169, Zillertal Straße, talauswärts, zwischen Mayrhofen und Strass B179, Fernpass Straße, zwischen Lermoos und Nassereith

B189, Mieminger Straße, zwischen Nassereith und Imst

B311, Pinzgauer Straße, zwischen Schwarzach und Taxenbach

B320, Ennstal Straße, im Bereich Liezen

Sonntagabend Verzögerungen auf der B7 in Niederösterreich durch die Rückreise vom Moto-GP in Brünn

An diesem Wochenende findet in Brünn der Moto GP statt, zu dem tausende Motorsportfans aus zahlreichen Ländern, so auch aus Österreich und Italien, erwartet werden. Der ÖAMTC warnt vor Staus bei der Heimfahrt Sonntag am späten Nachmittag und Abend. Speziell auf der Brünner Straße (B7) im Abschnitt zwischen Drasenhofen und Poysdorf ist Richtung Wien erfahrungsgemäß nach dem Ende der Motorradrennen immer wieder mit längeren Verzögerungen zu rechnen.

