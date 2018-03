AK-Forderungen an die zukünftige Bundesregierung

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Wie auch immer die nächste Bundesregierung aussehen wird, sie wird sich unverzüglich mit den Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auseinandersetzen müssen.

In einer Pressekonferenz am Donnerstag, 29. August 2013, um 9.30 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3, möchten wir Ihnen die wichtigsten AK-Forderungen an die zukünftige Bundesregierung präsentieren.

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen Präsident Dr. Johann Kalliauer und Direktor Dr. Josef Moser, MBA, zur Verfügung.

AK-Forderungen an die zukünftige Bundesregierung



Pressekonferenz mit AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Direktor

Dr. Josef Moser, MBA



Datum: 29.8.2013, um 09:30 Uhr



Ort:

Arbeiterkammer Oberösterreich 5. Stock, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz



Url: www.arbeiterkammer.com



Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Dr. Walter Sturm

Tel.: (0732) 6906-2192

walter.sturm @ akooe.at

http://www.arbeiterkammer.com