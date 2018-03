Sungrow liefert Wechselrichter im Umfang von 5 MW nach Indien

Hefei, China (ots/PRNewswire) - Sungrow Power Supply Co., Ltd., ein führender Anbieter aus der PV-Industrie, gab kürzlich bekannt, ein PV-Projekt im indischen Rajasthan mit über 150 Einheiten seines bekannten Stringwechselrichters SG30KTL zu beliefern.

Als größter PV-Wechselrichterhersteller Asiens und drittgrößter Wechselrichterhersteller der Welt steigt Sungrow im Zuge dieses 5-MW-Projekts auf dem indischen PV-Markt ein. Zwar herrschen in Indien bekanntermaßen ideale Sonnenbedingungen, die hohen Temperaturen bereiten im Zusammenhang mit Solarstromanlagen allerdings Schwierigkeiten. Sungrows SG30KTL, bei dem es sich um den kapazitätsstärksten wandmontierbaren Wechselrichter des gesamten PV-Marktes handelt, wurde dank Einhaltung der Schutzart IP65 und voller Ausgangsleistung bei einer Außentemperatur von bis zu 50 Grad Celsius jedoch speziell auf raue Umgebungsbedingungen ausgelegt. Der 65 kg schwere Wechselrichter kann während der Installation völlig problemlos von zwei Arbeitskräften bewegt werden - ganz ohne Hebezeuge. Aufgrund seiner vielfältigen Vorteile wurde er in Deutschland, Spanien, Malaysia, Australien und weiteren Ländern bereits flächendeckend installiert. "Hierbei handelt es sich um den besten Wechselrichter aller getesteten Wechselrichter", erklärte Photon Lab. Im Jahr 2013 erteilte das bekannte Labor dem SG30KTL die Doppel-A-Bewertung.

"Neben Sungrows zuverlässiger Werksgarantie waren der über unsere lokalen Servicepartner erbrachte Kundendienst und der lokale Bestand an Wechselrichter-Austauschgeräten für die Entscheidung des indischen Kunden ausschlaggebend. Die indische PV-Industrie hat riesiges Wachstumspotenzial. Dieser erste Schritt nach Indien ist ein bedeutender Meilenstein im Hinblick auf unsere internationale Kooperation und Expansion, welche auf der bewährten Leistungsfähigkeit unserer Produkte und dem seit vielen Jahren bestehenden gegenseitigen Vertrauensverhältnis mit unseren Partnern aufbaut", erklärte Raymond Wong, der VP von Sungrow. "Nach 16 Jahren Entwicklungszeit hat sich Sungrow einen hervorragenden Ruf in der ganzen Welt erarbeitet. Wir sind absolut davon überzeugt, unsere Geschäftsmöglichkeiten in Indien sowie auf weiteren PV-Entwicklungsmärkten künftig weiter auszubauen."

Das 1997 gegründete Hightech-Unternehmen Sungrow Power Supply Co., Ltd. befasst sich mit der Entwicklung von Stromversorgungsanlagen für erneuerbare Energien. Hierzu zählen insbesondere PV-Wechselrichter sowie weitere Anlagenteile und Technologien, die in Solarstromanlagen Anwendung finden. Als größter Hersteller von PV-Wechselrichtern Asiens hat Sungrow bereits Wechselrichter im Umfang von 4 GW in alle Welt geliefert (davon 700 MW nach Europa, Australien und Amerika). Bei Lieferungen von PV-Wechselrichtern nach MW belegte das Unternehmen laut IHS im Jahr 2012 weltweit den 3. Rang. Nähere Informationen: www.sungrowpower.com

