Schnelle und unkomplizierte Hilfe in Notsituationen

Bilanz 2012: Sozialwerk half in 103 Fällen

Bregenz (OTS/VLK) - Vielen Menschen, die in eine finanzielle

Notlage geraten sind, konnte im Jahr 2012 wieder aus Mitteln des Vorarlberger Sozialwerks rasch und unbürokratisch geholfen werden, berichtet Soziallandesrätin Greti Schmid. In 103 Fällen wurden aus diesem Landesfonds Einmalunterstützungen - insgesamt 91.000 Euro -ausbezahlt.

Das Sozialwerk gewährt Unterstützungen, wenn jemand durch unvorhergesehene Ereignisse in eine schwierige Situation geraten ist, etwa durch Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Tod des Familienerhalters, bei Gefahr des Wohnungsverlustes oder in sonstigen speziellen Notfällen. "Dadurch übernimmt das Sozialwerk mit seinen Hilfsleistungen eine wichtige Überbrückungsfunktion", so LR Schmid.

Die seit Jahren starke Inanspruchnahme zeigt die Notwendigkeit solcher Einrichtungen wie des Vorarlberger Sozialwerkes, betont Schmid: "Dieser Fonds versetzt uns in die Lage, in besonders dringenden finanziellen Notfällen schnell und unkompliziert zu helfen."

