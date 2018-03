Herbstfreuden im Salzburger Seenland

Seeham (TP/OTS) - Im Salzburger Seenland

mit Obertrumer See, Mattsee, Grabensee und Wallersee werden die herbstlichen Veranstaltungen von den Einheimischen mit Freude und mit traditionellen Gedanken umgesetzt. Besucher der Seenland Region 20 km nördlich der Stadt Salzburg erwartet bis Mitte Oktober ein bodenständiges und abwechslungsreiches Angebot.

Mit dem motorfreien Tag (25.8.13) wird der Bauernherbst rund um den Obertrumer See im Salzburger Seenland eingeläutet. Radfahrer, Spaziergänger und diverse kreative Mobile tummeln sich auf den Straßen. Im Zentrum von Obertrum, Seeham und Mattsee werden Handwerksvorführungen, Kinderprogramm, Musikgruppen und Stände mit allerlei regionalen Köstlichkeiten geboten.

Beim Hopfenerntefest (7.9.13)im Trumer Brauereigelände werden die Besucher zu Erntehelfer. Unter dem Motto gemeinsam Hopfen ernten & brauen wird der brauereieigene Hopfen direkt zur "Trumer Hopfenselektion" eingebraut.

Hofeigene Hausmannskost beim Hoffest in Toni's Bauernschenke in Neumarkt (8.9.13) oder beim Winterbauern in Obertrum (15.9.13), bedächtiges Ambiente bei der traditionellen Wallersee-Wallfahrt (14.9.13) oder Feststimmung beim Ruperti Stadtfest in Neumarkt (21.9.13) sind ein Auszug aus dem Herbstprogramm.

Das hochwertige Kulinarium steht bei der Bioroas in Seeham (5.10.13)im Vordergrund ebenso Führungen durch den Teufelsgraben zu einer der letzten Kugelmühlen. In diesem Bauernherbstort findet auch direkt am Seeufer der jährliche Kunsthandwerksmarkt (7./8.9.13) mit 90 Ausstellern statt.

Bei der Gössl Lateiner Regatta am Mattsee (7./8. 9.13) können Dirndln und Lederhosen bewundert werden. Trachtenfreunden wird das Herz höher schlagen bei diesem originellen Event. Ebenso erfreuen sich Segler und Interessierte, wenn die eleganten Lateiner am See dahingleiten.

Workshops von Kräuterexpertinnen zu Rezepten rund um Wurzeln und Beeren oder um die Kunst des Räucherns lassen den Herbst im Salzburger Seenland in seinen schönen Farben ausklingen.

Bauernherbst Pauschale

3 Nächte im DZ im ***Hotel / Gasthof / Pension mit HP

Radverleih - für einen ganzen Tag ab Euro 160,-

