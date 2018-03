KORREKTUR zu OTS 0230 - Niederösterreicher tippt Solosechser mit rund 6,7 Mio. Euro

Wien (OTS) - Die "sechs Richtigen" der Ziehung von Mittwoch, den 21.8.2013 lauten richtig: 14, 20, 24, 43, 44 und 45, der erste Absatz demnach:

Das Warten ist vorbei, der Sechsertopf geleert und der zweite Vierfachjackpot des Jahres 2013 geknackt. Obwohl: Es war keine einfache Übung. Denn schließlich rollte - wie auch schon am Sonntag -ein Zahlendrilling aus dem Trichter, diesmal jener ganz am Ende des Tippfeldes: 43, 44 und 45. Dazu kamen mit 20 und 24 zwei Zahlen, die auch am vergangenen Sonntag gezogen wurden, und garniert wurde das Ganze noch mit der 14.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Mag. Günter Engelhart

Tel.: 01 790 70 / 1910



www.lotterien.at

www.win2day.at