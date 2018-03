Nicht nur eine Frage der Maut

Innsbruck (OTS/TT) - Untertitel: Die Debatte um die umstrittene Mautpflicht in Kufstein zeigt verkehrspolitische Schwachstellen auf. Konzepte gegen Ausweichverkehr und Mautflucht sind Mangelware, vielleicht werden sie jetzt endlich umgesetzt - nicht nur in Kufstein.

Text: Von Peter Nindler

Auch wenn es für die Kufsteiner ein schwacher Trost ist: Die Diskussion um die umstrittenen Vignettenkontrollen ab 1. Dezember auf dem Autobahnabschnitt von Kiefersfelden bis Kufstein-Süd beginnt sich dem Kern des Problems anzunähern. Wie kann nämlich Mautflucht effektiv verhindert werden? Seit Einführung der Vignettenpflicht im Jahr 1997 hat die Straßengesellschaft Asfinag auf Kontrollen verzichtet, ein umfassendes Verkehrskonzept für die Festungsstadt gibt es bislang noch nicht.

Aber schon derzeit rollen 15.500 Fahrzeuge täglich durch die Unterländer Metropole, im Ausflugs- und Urlauberreiseverkehr in den Wintermonaten sind es noch mehr. Staus stehen auf der Tagesordnung, bei Mautpflicht drohen weitere 7000 Mautflüchtlinge. Dass Handlungsbedarf besteht und die Vignettenkontrollen als den Verkehrskollaps beschleunigender Unsinn bezeichnet werden, ist verständlich.

Ausweichverkehr ist kein spezifisches Problem von Kufstein, auch in anderen Regionen mühen sich Regionalpolitiker damit ab. Vor allem Touristen wollen sich z.B. die Kosten für die Zehn-Tages-Vignette (8,30 Euro) sparen, wenn sie nur wenige Kilometer in Österreich unterwegs sind. Die Brennermaut (8,50 Euro) bzw. die Lkw-Sondermaut lassen Urlauber und Transporteure im Ziel- und Quellverkehr auf die Brennerbundesstraße abfahren. Kufstein mag für sich gesehen ein Sonderfall sein, es symbolisiert jedoch einmal mehr die systemimmanenten verkehrspolitischen Schwachstellen.

Doch die Systemfrage wollen sich weder Bund noch Land stellen. Die kilometerabhängige Maut oder die Zweckbindung von zwei bis drei Cent der Mineralölsteuer, wie sie Transitforum-Chef Fritz Gurgiser vorschlägt, stünden zur Debatte. So bleibt die Einheitsvignette zur Geldbeschaffung von 368 Mio. Euro für die Finanzierung des hochrangigen Straßennetzes übrig. Und natürlich die drohende Mautflucht wie in Kufstein.

Besonders geschickt war das Vorgehen der Asfinag dort nicht: Zuerst wurden Mautkontrollen angekündigt, erst jetzt die Begleitmaßnahmen. Das heizte die Proteste richtig an.

Da die Ausnahme jetzt offensichtlich definitiv fällt, müsste wenigstens das Tempo gedrosselt werden. Erst wenn alle Vorkehrungen gegen die Mautflucht in Kufstein umgesetzt sind, sollte es Kontrollen geben. Damit würde Verkehrsministerin Doris Bures (SP) zumindest einen weiteren Systemfehler aktiv verhindern.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610