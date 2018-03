NÖAAB-Ebner zu SPÖ-AK-Führung: Veröffentlichung aller Unterlagen in der Causa Bruck richtiger und wichtiger Schritt

Bereits die zweite Klagedrohung unter Wieser/Leitner

St. Pölten (OTS/nab) - "Meine heute an alle Kammerrätinnen und Kammerräte verschickte Mail sollte im Sinne einer umfassenden Information alle Standpunkte noch einmal darlegen und zur Klärung aller Vorwürfe beitragen. Dieser Schritt war notwendig, nachdem die SPÖ-Führung einen an mich adressierten anwaltlichen Brief verbreitete. Meine Kritik richtet sich dezidiert nicht gegen die Arbeiterkammer, sondern an die SPÖ-Führung. Die angekündigte Veröffentlichung aller Unterlagen insbesondere der angesprochenen Gutachten durch die SPÖ-AK-Führung ist ein richtiger und wichtiger Schritt, um zur Klärung aller Vorwürfe beizutragen. Ohne meine Mail an alle Kammerräte wäre es dazu sicher nicht gekommen", reagiert NÖAAB-Geschäftsführer BR Bernhard Ebner auf eine Aussendung der AKNÖ.

Dazu veröffentlicht der NÖAAB jene 10 Fragen, die heute an die SPÖ-Führung gestellt wurden. Ziel dieser Fragen ist es Klarheit rund um den Liegenschaftsverkauf in Bruck an der Leitha zu bringen.

1) Warum weigert sich die AKNÖ-Führung das angebliche Gutachten zur Liegenschaft in Bruck zu veröffentlichen?

2)Warum wurde gegenüber den Medien die Behauptung aufgestellt ein Gutachten wurde eingeholt, dessen Existenz gegenüber der NÖAAB-FCG-Fraktion aber verneint?

3)Warum wurde keine anständige Erklärung der Käuferin eingeholt, die keine Zweifel offen lässt?

4) Welche Stellen bzw. Akteure außerhalb der Arbeiterkammer waren am Verkauf der Liegenschaft in Bruck sonst noch beteiligt?

5)Wann hat die AKNÖ die Liegenschaft in Bruck gekauft, von wem und zu welchem Zweck?

6)Wie hoch waren die jeweiligen Provisionen, Honorare und Werbekosten, die im Zusammenhang mit den Verkäufen der Liegenschaften in St. Pölten (Maximilienstraße), in Klosterneuburg (Rathausplatz), in Bruck an der Leitha, in Wien (Windmühlgasse), in Vösendorf (Wohnhausanlage und LOZ) und Neunkirchen, an Dritte bezahlt wurden? 7)Welchen Anbietern wurde aus welchen Gründen abgesagt, und welche dieser Liegenschaften wurden aus welchen Gründen nicht an den Bestbieter verkauft?

8)Sollten Interessenten geprüft und Verwertungsabsichten eingeholt worden sein - wie lauten die Ergebnisse für die tatsächlichen Käufer?

9)Was ist mit den verkauften Liegenschaften bisher passiert, in welcher Weise wurden diese von den Käufern verwertet?

10)Warum hat die AKNÖ-Führung ein anwaltliches Schreiben an mich verschickt und dieses sogar verbreitet anstatt ein persönliches Gespräch zu suchen?

Ebner bekräftigt: "Ich bin nach einer entsprechenden Prüfung der Antworten bereit meine getätigten Aussagen klarzustellen. Ich strecke noch einmal meine Hand zur Zusammenarbeit aus".

Die mittlerweile zweite Klagedrohung unter dem neuen AKNÖ-Führungsduo Wieser/Leitner (zuletzt wurde auch im Zusammenhang mit der freihändigen Postenbesetzung und dem Gehaltsupgrade für den ehemaligen SPÖ-NÖ-Chef mit Klage gedroht) kommentiert der NÖAAB-Geschäftsführer: "Das ist typisch für den neuen Wieser/Leitner-Streitkurs in der AKNÖ. Unter Leitner ist die SPÖ insgesamt 10 Mal ergebnislos gegen die VPNÖ vor Gericht gezogen. Jener Streitkurs, der am 3. März 2013 im Land abgewählt wurde, nimmt nun offensichtlich in die Arbeiterkammer Einzug. Diesen Streitkurs und das ständige vor den Kadi zerren lehnen wir vehement ab - sehen aber gleichzeitig dieser erneuten Klagedrohung mit großer Gelassenheit entgegen".

