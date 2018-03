FPÖ: Kickl: NEWS-Schmuddeljournalismus ohne Substanz

Außer Anschüttungen kein Inhalt

Wien (OTS) - FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl wies die heute via NEWS getätigten Behauptungen bezüglich der Facebook-Gruppe "Wir stehen zur FPÖ" entschieden zurück. Diese Seite sei keine offizielle FPÖ-Seite, sondern eine Privatinitiative. Die Vorwürfe würden schon allein aus diesem Grund völlig ins Leere gehen.

Es handle sich ganz offensichtlich um eine konzertierte Aktion von linken Agitatoren im laufenden Wahlkampf. Die Präsenz von Möchtegern-Stasi-Offizieren wie Uwe Sailer, Karl Öllinger und Co. lasse diesen Schluss genauso klar zu wie das auf Knopfdruck einsetzende Gekreische aus den Parteisekretariaten von Rot und Schwarz. In dieses Bild passe auch, dass in der gesamten Medienberichterstattung keinerlei Hinweis darauf zu finden sei, wer die inkriminierten Facebook-Einträge überhaupt verfasst habe. Es sei nicht auszuschließen, dass Kreise im Umfeld der angeblichen Aufdecker ihrer eigenen Geschichte etwas nachgeholfen hätten. Das Medium Facebook biete dafür ausreichend Möglichkeiten. Der Wahlkampf und möglicherweise schwindende Auflagezahlen wären nachvollziehbare Motive. Der journalistische "Eifer" beschränke sich jedenfalls darauf, freiheitliche Funktionäre dadurch anzuschütten, dass man ihnen das angebliche Lesen von Einträgen zum Vorwurf mache.

Kickl stellte klar, dass es keinen aktiven Beitritt der medial angegriffenen FPÖ-Funktionäre zu dieser Gruppe gegeben habe. Genauso wenig hätten diese Personen sich aktiv an Diskussionen in dieser Gruppe beteiligt. Unterm Strich bleibe eine künstliche Aufregung, deren Ziel für jeden durchschaubar sei und auf die das Prädikat Schmuddeljournalismus voll und ganz zutreffe.

