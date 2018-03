Rauch: Religionsverhetzung ist zutiefst abzulehnen

ÖVP verurteilt derartiges Gedankengut – FPÖ-Spitze muss klare Trennlinie ziehen - Verantwortung der Politik, dagegen vorzugehen

Wien, 21. Augst 2013 (ÖVP-PD) "Religionsverhetzung ist zutiefst abzulehnen", stellt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch klar. "Dass Sebastian Kurz als Staatssekretär beschimpft wird, ist das eine. Politiker halten das aus, auch wenn das ebenfalls zu verurteilen ist. Aber Religionen und damit Gläubige auf eine derart brutale Weise herabzuwürdigen, macht fassungslos. Zumal hier Menschenrechte verletzt werden." Nicht nur, dass die Facebook-Gruppe "Wir stehen zur FPÖ" damit gegen geltendes Recht verstößt, sondern auch, dass dort hochrangige FPÖ-Funktionäre regelmäßig posten, ist "beschämend", stellt Rauch klar. "Die FPÖ-Spitze ist aufgefordert, Stellung zu beziehen." Die ÖVP verurteilt derartiges Gedankengut und Religionsfeindlichkeit sowie diese abscheuliche Verhetzung zutiefst. Religionsgemeinschaften stehen zunehmend vor neuen Herausforderungen, da sich die Gegner von Religionen immer brutaler und aggressiver verhalten. "Dem müssen wir entschieden entgegenwirken. Dazu braucht es politische Signale der Verantwortlichen. Es muss klar sein, dass so etwas nicht toleriert wird. Es liegt in der Verantwortung der Politik, gemeinsam dieser Art der Herabwürdigung anderer Glaubensrichtungen entgegenzutreten", so Rauch abschließend. ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp,

www.facebook.com/hannes.rauch, www.twitter.com/hannes_rauch