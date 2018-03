J. Mendel gibt Ernennung von Marc Durie als Präsident & CEO bekannt

New York (ots/PRNewswire) - Das Luxusmodehaus J. Mendel gab heute die Ernennung von Marc Durie für die neue und ausgebaute Rolle als Präsident und Chief Executive Officer bekannt.

"Ich freue mich, dass Marc Durie in dieser wichtigen Rolle zum Team vom J. Mendel hinzukommt", erklärte Gilles Mendel, Chief Creative Officer und Familienmitglied der fünften Generation von J. Mendel. "Nachdem wir mit unseren Partnern von The Gores Group eine gründliche Suche durchgeführt haben, waren wir überzeugt, dass Marc der richtige Partner für die Zukunft von J. Mendel ist. Seine profunde Kenntnis der Luxuswelt zusammen mit seiner beachtlichen Erfahrung in wichtigen internationalen Märkten versetzen ihn in die richtige Lage, um ein erfolgreiches Wachstum der Marke J. Mendel auf der ganzen Welt zu erreichen. Ich freue mich sehr darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten."

Nachdem er seinen Abschluss an der Ecole de Management de Lyon gemacht hatte, begann Marc Durie seine Karriere im Produktmanagement bei Louis Vuitton, bevor er im Jahr 2003 zu Yves Saint Laurent kam. Mit umfangreichen Hintergrundwissen in der Vermarktung und im strategischen Marketing war Durie Teil des Führungsteams, welches die erfolgreiche Kehrtwende des Yves Saint Laurent-Hauses herbeiführte. Zwischen den Jahren 2008 und 2011 war er als Präsident von Yves Saint Laurent Asia Pacific tätig, verdoppelte die regionale Präsenz und führte die erfolgreiche Ausweitung nach China aus. Im Jahr 2011 kehrte er als Leiter des Bereichs Vermarktung im asiatisch-pazifischen Raum zu Louis Vuitton zurück, wo er für die Produktvermarktung und das Visual Merchandising in 13 Ländern verantwortlich war.

"Die Möglichkeit, das weltweite Potenzial einer der luxuriösesten Marken zu entwickeln, die ein Synonym für Exklusivität, Weiblichkeit und Handwerkskunst ist und über zwei Ateliers im Herzen von Manhattan verfügt, steht einem selten offen. Ich bin wirklich begeistert von dieser Möglichkeit", erklärte Durie.

Durie wird von Hongkong nach New York umziehen, um seine Position bei J. Mendel anzutreten.

J. Mendel ist ein französisches Atelier in der fünften Generation, welches sich zu einem weltweiten Luxusmodehaus entwickelt hat. Die Couture-Tradition und die Gewandtheit im Umgang mit Fell seiner Vorfahren fortsetzend, ist der Designer Gilles Mendel für die Kombination hochqualitativer Materialien und tadelloser Handwerkskunst mit modernem, preisgekröntem Designverständnis bekannt. Mit Sitz in New York seit den 1980er Jahren ist die unverkennbare Luxusweiblichkeit und spielerische Eleganz zu einem Favorit auf den roten Teppichen bei vielen internationalen Adeligen als auch bei Hollywoodstars geworden.

Die The Gores Group, LLC ist ein weltweit tätiges Investmentunternehmen, dass sich darauf konzentriert, Beherrschungsanteile für voll entwickelte und wachsende Unternehmen zu erwerben, die von der Betriebserfahrung und der flexiblen Kapitalbasis profitieren. Das Unternehmen vereint die Betriebserfahrung und detaillierte Sorgfaltsprüfung eines strategischen Käufers mit einem routinierten M&A-Team eines traditionellen Finanzinvestors. The Gores Group, welche im Jahr 1987 von Alec E. Gores gegründet wurde, hat sich zu einem führenden Investmentunternehmen entwickelt, das über die Zeit neben dem Management eine bewährte Erfolgsbilanz bei der Mehrwertschaffung für seine Portfoliounternehmen geschaffen hat. Mit dem Hauptsitz in Los Angeles unterhält The Gores Group auch Büros in Boulder (CO) und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.gores.com.

