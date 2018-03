SJ-Moitzi: Menschenverachtende Ideologie der Freiheitlichen darf nicht auf Regierungsbank gehoben werden!

Sozialdemokratie wieder einmal im konsequenten Auftreten gegenüber den Freiheitlichen bestätigt - SJ warnt vor Schwarz-Blau-Stronach und Regierungsbeteiligung der FPÖ

Wien (OTS) - "Nach dem Bekanntwerden neuer unglaublich wiederärtiger Vorwürfe gegen die blaue Führungsriege sollte die ÖVP endlich aufhören mit diesen vermeintlich braunen HetzerInnen zu liebäugeln. Die Volkpartei hat sich schon einmal mit den Freiheitlichen ins politische Bett gelegt und Rassismus und rechtsextremes Gedankengut salonfähig gemacht. Dass man als angeblich christlich-soziale Partei nach all den blauen Skandalen der letzten Jahren eine Koalition mit der FPÖ aus wahltaktischen Gründen noch immer nicht dezidiert ausschließen will, ist nur mehr erbärmlich", kommentiert Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend und Nationalratskandidat, die neuerlich bekannt gewordenen rechtsextremen Umtriebe, NS-Verherrlichungen und antisemitischen Ausfälle von FPÖ FunktionärInnen im Internet und warnt gleichzeitig vor einer "3-S-Schreckensherschaft aus Strache, Spindelegger und Stronach" nach den Wahlen.

"Die Sozialdemokratie wird dagegen wieder einmal in ihrem konsequenten Kurs den Freiheitlichen gegenüber bestätigt", so Moitzi, der auch auf einen 2004 von der Sozialistischen Jugend initiierten Parteitagsbeschluss hinweist, der künftige Koalitionen mit der FPÖ ausschließt. Dass ein "Cordon sanitaire" der FPÖ gegenüber der einzig richtige Weg ist, zeigt sich laut Moitzi derzeit auch in Belgien und der rechtsextremen Vlaams Belang, die politisch immer weiter abstürzt. Gefordert sei jetzt aber vor allem Strache, der in der Jugend selbst bei Wehrsportübungen mit mittlerweile verurteilten Neonazis eifrig mit von der Partie war und im Hause des ehemaligen NDP-Chefs Burger ein und aus ging. "Die jahrelange weinerliche Leier von Einzelfällen und einer medialen Hetzjagd glaubt Strache doch niemand mehr. Auch wenn dann nicht mehr viel von den Freiheitlichen überbleiben wird, muss er jetzt endlich den braunen Sumpf trocken legen oder sich konsequenterweise zum rechtsextremen Kern seiner Partei bekennen, den er mit seiner Untätigkeit weiterhin schützt und hofiert", fordert Moitzi. Auch die Innenministerin und der Verfassungsschutz seien nun in dieser widerwärtigen Causa gefragt, so der SJ-Vorsitzende abschließend.

