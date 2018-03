Darabos zu FPÖ-Facebook-Gruppe: Spindelegger-ÖVP muss sich von FPÖ distanzieren

SPÖ schließt Koalition mit FPÖ klar aus

Wien (OTS/SK) - Das Nachrichtenmagazin "News" berichtet in seiner morgen, Donnerstag, erscheinenden Ausgabe über die geheime Facebook-Gruppe "Wir stehen zur FPÖ". Antisemitische Hasstiraden, NS-Verherrlichung und Moslembedrohung werden dort offenbar von Mitgliedern der 150 Personen zählenden Gruppe gepostet. Unter den Facebook-Freunden sollen sich laut "News" auch hochrangige FPÖ-Funktionäre befinden. "Strache muss sich umgehend davon distanzieren und die rechten Hetzer ihrer Ämter entheben", sagte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos am Mittwoch gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. Von der ÖVP und Spindelegger fordert Darabos, "endlich Haltung zu zeigen und eine Koalition mit der FPÖ auszuschließen". ****

Und weiter: "Wie lange will Spindelegger noch warten, um eine Zusammenarbeit mit der FPÖ auszuschließen? Mit der FPÖ ist einfach kein Staat zu machen. Die SPÖ unter Werner Faymann schließt eine Koalition mit der FPÖ dezidiert aus und zeigt auch in dieser Frage eine klare Haltung." Die offenkundige NS-Wiederbetätigung und die Morddrohungen, die in dieser Facebook-Gruppe gepostet werden, seien darüber hinaus ein klarer Handlungsauftrag für die Innenministerin. "Die Innenministerin soll lieber rechte Hetzer anstatt sozial Schwacher ins Visier nehmen." (Schluss) mo

