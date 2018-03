Moët & Chandon feiert 270-Jähriges bestehen in New York unter dem Motto: "Erfolg und Glamour seit 1743"

Mit einem stilvollen Fest feierte Moët & Chandon letzte Nacht in New York seinen 270. Geburtstag. Geladen hatte zu dem Ereignis an den Chelsea Piers Roger Federer, Sportlegende und Markenbotschafter des Hauses. Als Gäste konnte Federer zahlreiche internationale Trendsetter begrüssen und mit ihnen auf den beliebtesten Champagner der Welt anstossen. Unter den Anwesenden waren Singer-Songwriter Emeli Sandé, DJ Bob Sinclar, Anna Wintour und Josh Lucas.

VORSTOSS IN NEUE STILDIMENSIONEN: ROGER FEDERER FÜR MOET & CHANDON

Die Feierlichkeiten standen unter dem Motto "Erfolg und Glamour seit 1743". Damit präsentierte das Haus seine aktuelle Werbe-Kampagne, für die Patrick Demarchelier Roger Federer porträtiert hatte. Federer war im November 2012 als Markenbotschafter vorgestellt worden und ist das neue Gesicht von Moët & Chandon. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen Werte wie Kühnheit, Eleganz und Grosszügigkeit, die das Haus im Laufe seiner strahlenden 270-jährigen Erfolgsgeschichte geprägt haben.

"Es ist für uns eine grosse Freude, hier in New York den 270. Geburtstag von Moët & Chandon mit unserem Markenbotschafter Rogerer Federer zu feiern. Zusammen mit ihm stellen wir unsere grossartige neue Kampagne vor", begrüsste Stéphane Baschiera, Präsident und CEO von Moët & Chandon, die Anwesenden. "Moët & Chandon ist im Laufe von 270 Jahren zu einem Synonym für ehrwürdigste Tradition, modernsten Genuss und edelste Champagnerkreationen für jede Gelegenheit geworden. Heute Abend erheben wir unser Glas auf all jene, die über die Jahrhunderte hinweg einen Beitrag zu dieser Tradition geleistet haben."

Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten kam ein exklusives musikalisches Highlight von Emeli Sandé zur Aufführung. Für Musik sorgte ausserdem Gast-DJ Bob Sinclar. Die spektakuläre Tortenkreation "Erfolg und Glamour mit Moët & Chandon" war von den offiziellen Caterern der Feierlichkeiten, Potel & Chabot, entworfen worden. Das von einer Nachbildung der Freiheitsstatue gekrönte und mit Miniaturnachbildungen des Moët Impérial garnierte Meisterwerk erinnerte in seiner Form an eine kunstvolle Champagnerpyramide von Moët & Chandon.

ERFOLG - EINE FRAGE DES STILS

Im Lauf von 270 Jahren Geschichte hat Moët & Chandon wesentlich dazu beigetragen, Champagner als internationales Symbol für Luxus und stilvolles Feiern zu etablieren. Als der erfolgreiche Weinhändler Claude Moët das Haus 1743 gründete, griff er auf ein Familienvermächtnis zurück, in dem von jeher Kühnheit, Eleganz und Grosszügigkeit im Mittelpunkt gestanden hatten. Es gelang ihm, das Streben nach Perfektion zu einem Grundpfeiler der Firmenphilosophie zu machen. Heute lässt

Moët & Chandon die Welt an der Faszination des Champagners teilhaben - auf dem roten Teppich der internationalen Filmwelt ebenso wie auf dem Siegerpodest bei Sportveranstaltungen und stilvollen Feierlichkeiten rund um den Globus.

HOMMAGE AN EINE LANGE LIAISON MIT NEW YORK

Moët & Chandon und New York City gehören zusammen wie Champagner und Feste. Die Stadt war in der Vergangenheit Schauplatz einiger der denkwürdigsten Feierlichkeiten.

1930 würdigte das Haus hier die Flugpioniere Dieudonné Costes und Maurice Bellonte, nachdem ihnen der erste Nonstop-Flug von Paris nach New York gelungen war. 1993 legte der Moët & Chandon Heissluftballon "Spirit of 1743" im Verlauf seiner Weltumrundung einen Zwischenstopp an der Freiheitsstatue ein. Und 2006 beleuchtete das Haus die Freiheitsstatue anlässlich ihres 120. Geburtstags als Wahrzeichen von New York und Sinnbild der Freundschaft zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten.

