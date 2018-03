Sozialminister Hundstorfer besucht führenden Kaffeedienstleister café+co

Wien (OTS/LCG) - "Als führender Kaffeedienstleister in Zentral- und Osteuropa beweist café+co International Holding, dass internationale Expansionserfolge in arbeitsintensiven Dienstleistungs-Branchen nur durch faire Arbeitsbedingungen möglich sind. Der soziale Frieden und das konstruktive Miteinander sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der österreichischen Wirtschaft", unterstrich Arbeits- und Sozialminister Rudolf Hundstorfer (S) Mittwochnachmittag bei einem Betriebsbesuch bei café+co International Holding. Das Unternehmen beschäftigt derzeit in zwölf Ländern in Zentral- und Osteuropa 1.400 Mitarbeiter. "Das Unternehmen wird von Menschen getragen: Als Mitarbeiter, Konsumenten und Lieferanten. Natürlich bleibt auch uns nicht die laufende Anpassung an die wirtschaftlichen Erfordernisse erspart. Nachhaltige Arbeitsplätze, das damit verbundene Know-how und Sicherheit für unsere Kunden sind jedoch Kern unserer Unternehmens-Strategie und Tragsäulen der erfolgreichen Expansion in den Auslandsmärkten", erklärte café+co International Holding-CEO Gerald Steger im Gespräch mit Bundesminister Hundstorfer.

Über café+co International Holding

café+co International Holding ist der führende Kaffeedienstleister in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Die zur Leipnik-Lundenburger Invest AG (LLI AG) gehörende Unternehmensgruppe ist derzeit mit 15 Tochtergesellschaften in zwölf Ländern tätig (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Polen, Bosnien, Serbien, Rumänien, Russland). Die café+co Gruppe beschäftigt sich mit Betrieb und Service von Espressomaschinen und Automaten für Heißgetränke, Kaltgetränke und Snacks sowie mit der Führung von Betriebsrestaurants. Die vollautomatischen "café+co Shops" finden sich in Unternehmen ebenso wie im öffentlichen Bereich (Ämter, Spitäler und Autobahn Rastplätze, Tankstellen). Weiters bietet café+co eine eigens entwickelte Produktlinie für die Hotellerie und Gastronomie an. Jährlich werden an 62.000 café+co-Automaten mehr als eine halbe Milliarde Portionen konsumiert. In Österreich und Deutschland betreibt das Unternehmen elf Selbstbedienungscafés, die unter anderem am Vienna International Airport, im Mozarthaus Vienna, im Haus der Musik, im Fuchspalast St. Veit sowie im Einkaufszentrum Q19 zu finden sind. Im Jänner 2013 wurde das erste café+co Café mit Bedienung im Wiener Raiffeisenhaus eröffnet. Weitere Informationen unter http://www.cafeplusco.com sowie

http://www.facebook.com/cafepluscointernational.

