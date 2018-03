Staatssekretär Ostermayer zeigt sich über den Baustopp beim AKW Mochovce erfreut

Bestrebungen Österreichs nach europaweiter Reduktion von Kernenergie erhalten einen Auftrieb

Wien (OTS) - "Ich begrüße das Urteil des Obersten Gerichtshofes der Slowakei, wodurch ein weiterer Ausbau des Kernkraftwerks Mochovce zumindest vorläufig verhindert wird. Den NGOs, allen voran Greenpeace und Global 2000, möchte ich zu diesem Erfolg gratulieren", erklärte Staatssekretär Josef Ostermayer zur Aufhebung jenes Genehmigungsbescheides der Atomaufsichtsbehörde, der sich auf die Fertigstellung der Reaktoren 3 und 4 des AKW Mochovce bezieht. Darüber hinaus müsse auch der UVP-Prozess wiederholt werden.

"Die Einsicht, dass in einem Verfahren nun wirklich alle Argumente auf den Tisch gelegt werden müssen, ist als absolut positiv zu bewerten. Stellungnahmen aller Parteien, somit auch jene der NGOs und der Öffentlichkeit, müssen in so einer heiklen Angelegenheit angehört und eingebunden werden", so Ostermayer, der abschließend auf die Energiepolitik der Bundesregierung verwies: "Österreich steht ganz klar zu seiner Antiatompolitik und verfolgt daher auch die Entwicklungen im benachbarten Ausland hinsichtlich möglicher Ausbauvarianten von Atomkraftwerken sehr kritisch."

