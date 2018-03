SP-Schicker-Mindestsicherung: Bedauerlicher ÖVP-Wahlkampf auf Kosten der Schwachen

Mindestsicherung trägt Handschrift der SPÖ

Wien (OTS/SPW-K) - Als "bedauerlich" bezeichnet der Wiener SPÖ-Klubvorsitzende Rudi Schicker, den Versuch der ÖVP, Wahlkampf auf den Rücken der Menschen zu betreiben, die weniger als 800 Euro im Monat verdienen. "Was die ÖVP gut kann? Politisches Kleingeld aus Notlagen der Menschen schlagen! Es ist nicht nachzuvollziehen und zu akzeptieren, dass sich die ÖVP dauernd darüber beklagt, dass die in Wien lebenden Menschen notwendige Unterstützung bekommen. Aber was will man auch anderes von der christlich-sozialen ÖVP erwarten, nachdem diese einen 12-Stunden-Arbeitstag und die Anhebung des Frauen-Pensionsalters fordert?", ärgert sich der Wiener SPÖ-Klubchef, Rudi Schicker.

Für Schicker zählt die bedarfsorientierte Mindestsicherung zu den wichtigsten sozialen Errungenschaften der Stadt. "Die ÖVP sollte langsam damit anfangen, die Anspruchsberechtigten in ihren Bundesländern so umfassend wie möglich zu informieren. Denn wie die Armutskonferenz erst kürzlich festgestellt hat, beantragt in Niederösterreich fast die Hälfte der Anspruchsberechtigten gar keine Mindestsicherung. Anscheinend fehlt ihnen dazu die notwendige Information", stellt Schicker klar.

Nicht so in Wien: hier werden Menschen mit Hilfebedarf offensichtlich am besten erreicht. Hier beweist die Mindestsicherung ihre Stärke. In Wien ist der Deckungsgrad der Mindestsicherung mit 77 Prozent am besten, NÖ nur 32 Prozent, in OÖ 24 Prozent. Schicker weiter:

"Angesichts der Zahlen fordern wir, die Anspruchsberechtigen besser über ihre Rechte zu informieren!"

"Diese Debatte der ÖVP ist unwürdig und lässt die Vermutung anstellen: Wenn die unsoziale ÖVP im Wahlkampf Menschen in Notlage angreifen muss, dann weiß man, dass diese Partei in Ihrer Angst vor einem Wahlverlust zu allem bereit ist", kritisiert SP-Schicker die grundsätzliche Einstellung der ÖVP.

