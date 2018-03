Bezirke - Kaufmann/Plasch/Schaefer-Wiery: Die Anzahl der PolizistInnen nicht halbieren

Rechnungshofbericht ernst nehmen

Wien (OTS/SPW-K) - "Wir beglückwünschen das Kommissariat, dass sie so gute Arbeit leisten, dass neun ihrer PolizistInnen auf die Chargenschule, einer zur WEGA, einer ins Polizeianhaltezentrum, einer in die Bereitschaft wechseln, zwei zur motorisierten Polizei und sieben in Bundesländer wechseln werden", kommentieren die BezirksvorsteherInnen von Mariahilf, Wieden und Margareten die neuesten Personalrochaden bei der Wiener Polizei in ihren Bezirken.

Trotzdem sie offenbar so gut in der Ausbildung aufgestellt seien, müsse aber weiterhin - insbesondere in Anbetracht der großen Vorkommnisse wie Mariahilfer Straßen-Umbau und Naschmarkt-Sanierung -die Sicherheit gewährleistet bleiben, wie die drei BezirksvorsteherInnen betonen. "Es kann nicht sein, dass das Personal so ersetzt wird, dass statt der 21 vollwertigen PolizistInnen plötzlich nur mehr die Hälfte zur Verfügung steht. Dem BMI Wien fehlen immer noch 2.800 PolizistInnen", unterstreichen Kaufmann, Plasch und Schaefer-Wiery abschließend und verweisen dabei auf den aktuellen Rechnungshofbericht.

